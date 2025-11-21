नेपालको यथार्थ परान : पूर्व युवराज्ञी हिमानी

पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले गत सोमबार परान हेरेर फिल्ममा नेपालको यथार्थ भेटिने बताएकी छन्।

‘अहिलेको अवस्थामा नेपालको यथार्थ यही हो। नेपालीहरू विदेश पलायन भइराखेको अवस्था छ। परान हेर्नेहरूले नेपालको यथार्थ भेट्नुहुनेछ’ केही आफन्तका साथमा रात्रि शो हेरेपछि शाहले प्रतिक्रिया दिइन्। फिल्मले तेस्रो सातामा पुग्दै गर्दा ११ करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ।

परानभित्र
निर्माण संस्था : बाइस्कोप सिनेमा प्रालि
निर्माता : रञ्जित आचार्य र शेखर गोल्छा
कार्यकारी निर्माता : अजय उपाध्याय
निर्देशक तथा कथा : दीपकप्रसाद आचार्य
पटकथा र संवाद : यम थापा
शब्द रचना : दीपकप्रसाद आचार्य र अनिश अधिकारी
संगीत : रिदम कंडेल
स्वर : प्रमोद खरेल, पुष्पन प्रधान, यमन श्रेष्ठ, रचना रिमाल र सलिना बिके
पाश्र्व संगीत : गंगा थापा मगर
कोरियोग्राफर : सुनील क्षत्री
छाया“कन निर्देशनः शिवराम श्रेष्ठ
सम्पादन : मित्रदेव गुरुङ
कलाकाहरू : नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवीण खतिवडा,
महेश त्रिपाठी, अञ्जना बराइली, पूजा चन्द, केकी अधिकारी, बुद्धि तामाङ, यासेली योङहाङ, बबिन राई, पुष्पराज ओझा, सीमा काप्mले, दमन रुपाखेती, यमन श्रेष्ठ, सव्रतराज आचार्य, सुरेश थापा, विनोद राई
बाल कलाकार : आर्यादीप आचार्य

