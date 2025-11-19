युवा र ज्येष्ठ नागरिक मृत भेटिए !

दोलखा।
दोलखाको विगु गाँउपालिका वडा नम्बर– १ मा पर्ने ठोङठोङको भीरमा भएमो मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी विगु गाँउपालिका वडा नम्बर– २ वराङ देउलाङका २१ वर्षीय आङफुर्वा तमाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमल्सिनाले बताए ।
मृतक तमाङ मंगलवार साँझ ७ बजेतिर विगु वडा नम्बर– १ मा रहेको सिस्नेरी हाईड्रोपावरका कर्मचारी सुजन भण्डारीको बा ४२ प ४९०० नम्बरको मोटरसाईकल लिएर गएको तर रातिसम्म पनि घर नआएपछि तमाङको खोजी सुरु गरिएको थियो ।
मोटरसाईकल धनि सुजन भण्डारी र मृतकको आफन्तले खोजिगर्ने क्रममा बुधवार विहान करिब १० बजेतिर ठोङठोङको भीरबाट झण्डै एक सय मीटर तल तमाङलाई मृत अवस्थामा भेटेका थिए । तमाङको आफन्तले घट्नाबारे प्रहरीलाई खबर गरेपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयको समेत सहयोगमा मृतकको शव भीरबाट निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक मृत फेला
दोलखाको बैतेश्वर गाँउपालिका वडा नम्बर– ३ खोल्मे खोलामा ८२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक रेवती खत्री मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर– ८ होसिङगाकी ज्येष्ठ नागरिक खत्री गत कार्तिक २६ गते माइती घर बैतेश्वरको पात्ले जानेभन्दै घरबाट हिडेको स्थानीयको भनाई छ । कार्तिक २६ गते हिडेको ज्येष्ठ नागरिक खत्री माइती घर नपुगेपछि आफन्तले खोजी सुरु गरेको र बुधवार दिउँसो खत्रीलाई खोल्मे खोलाको पानीमा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
