सिमरा घटनापछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण : “भ्रमणको वातावरण बनेन भने चुनाव कसरी हुन्छ?”

काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सिमरा घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई देशभर सुरक्षित र अवरोधमुक्त वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले फागुन २१ मा हुने चुनावको वातावरण निर्माण छैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बाराको परवानीपुरमा आज एमाले निकट युवा संघले जागरण सभा आयोजना गरिरहेको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी हुन एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेता जाँदै गरेको समयमा सिमरा विमानस्थल क्षेत्रमा जेनजी पुस्ताका युवा र एमाले समर्थित युवाबीच झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेलुकी ८ बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।
घटनापछि महामन्त्री शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन् , “सिमरा घटना दुःखद छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण—एक फेरा भ्रमणको वातावरण नबनाए, चुनाव कसरी हुन्छ?”
उनले एमाले चुनावविरुद्ध उभिएको भनी आरोप लगाउँदै, उसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्नुपर्ने बताए। “मधेस प्रदेशमा सही कर्म भएन भने त्यसविरुद्ध दबाब दिनुपर्छ। जेनजीविरुद्ध आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति आएका छन् भने संयमित बनाउनुहोस्, तर कसैको संविधानप्रदत्त भ्रमण अधिकार कुण्ठित गर्नु मिल्दैन,” उनले लेखे।
शर्माले सामाजिक सञ्जाल निषेधविरुद्ध उभिने जेनजी पुस्ता कसैको भ्रमण अधिकार रोक्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट गर्दै भने, “सिमरा घटना जेनजीको भावना होइन, त्यसको दुरुपयोग हो। निषेधको राजनीति कसैले नगरौं। यो समय संयम र एकताको हो।”
प्रतिक्रिया