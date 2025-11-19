तनावपछि बाराको सिमरामा कर्फ्यू आदेश

काठमाडौँ।

बारा जिल्लामा एमाले नेता शंकर पोखरेल र महेश बस्नेत आउने सूचना सार्वजनिक भएपछि सिमरा विमानस्थल आसपासमा युवाहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

स्थिति क्रमशः तनावपूर्ण बन्दै गएपछि प्रशासनले सुरक्षाको जोखिम बढेको भन्दै विमानस्थल क्षेत्र वरपर बेलुका ८ बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।

हाल प्रदर्शनकारी र एमाले कार्यकर्ताबीच घर्षण र झडप भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी सीडीओ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको आदेशअनुसार सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति हुन नदिन, पदाधिकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गण्डक नहरदेखि पथलैया सडकको दायाँ–बायाँ ५०० मिटर क्षेत्र र सिमरा विमानस्थल वरपर ५०० मिटर क्षेत्रमा कर्फ्यू लागू गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com