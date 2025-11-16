दे दे प्यार दे २ बक्स अफिसमा उक्लियो

नयाँ दिल्ली ।
बलिउड अभिनेता अजय देवगन र रकुल प्रीत सिंहको बहुप्रतिक्षित फिल्म दे दे प्यार दे २ नोभेम्बर १४ मा सिनेमाघरमा रिलिज भएको छ। यस पटक, आर। माधवन फिल्ममा सामेल छन ।
यो रोमान्टिक फिल्मको पहिलो दिन सुरुवात सुस्त थियो, ८ करोड (लगभग) ४२ दशमलव ९२ मिलियन कमाई गर्दै छ। यद्यपि, दोस्रो दिन यो संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो, जसले गर्दा फिल्मको विश्वव्यापी कमाई ५० करोड लगभग ४५ मिलियन मिलियन पुग्यो।
बक्स अफिस ट्र्याकरका अनुसार, फिल्मले दोस्रो दिन १२ दशमलव २५ करोड कमाएको छ, जसले गर्दा दुई दिनमा यसको कुल कमाई २१ करोड पुगेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा यो आंकडा ५० करोड रुपैयाँ पुगेको भए पनि फिल्मले कति कमाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
दे दे प्यार दे २ लाई अंशुल शर्माले निर्देशन गरेका हुन् भने लभ रञ्जन र तरुण जैनले लेखेका हुन् । फिल्ममा अजय देवगनले आशिषको भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने रकुल प्रीत सिंहले आयशा र आर माधवनले राजजीको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
फिल्ममा गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, इशिता दत्त र जानकी बोडिवालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
दे दे प्यार दे २ लन्डनमा बस्ने ५२ वर्षीय एनआरआई लगानीकर्ता आशिषको वरिपरि घुम्छ, जो आफ्नी २८ वर्षीया प्रेमिकाको परिवारलाई भेट्न तयारी गरिरहेका हुन्छन्। दुई जना बीचको उमेरको महत्त्वपूर्ण भिन्नताले फिल्मको ट्विस्ट र कमेडीमा योगदान पुर्याउँछ।
अजय देवगनका अघिल्ला फिल्महरूको ओपनिङको कुरा गर्दा, सिंघम अगेनले ४३ दशमलव ७० करोड रुपैयाँ कमाएको थियो। रेड २ ले पहिलो दिन १९ दशमलव ७१ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो। दृश्यम २ ले १५ दशमलव ३८ करोड रुपैयाँ, शैतानले १५ दशमलव २१ करोड रुपैयाँ, भोलाले ११ दशमलव २ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।
दे दे प्यार दे २ ले ९ दशमलव ४५ करोड, थ्याङ्क गॉडले ८ दशमलव १ करोड, मैदानले ७ दशमलव २५ करोड, रनवे ३४ ले ३ दशमलव ५ करोड, औरों मे कहाँ दम थाले १ दशमलव ७ करोड र नामले २२ लाख कमाएको छ ।
प्रतिक्रिया