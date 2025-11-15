जेसन रोय पोखराको टोलीमा

काठमाडौं।
इंग्ल्यान्डका चर्चित ब्याटर जेसन रोयले नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा खेल्ने भएका छन् । ३५ वर्षीय जेसनले पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्न लागेका हुन् । उनीसँगैं पोखरेली टोलीमा इंग्ल्यान्डका तीन खेलाडीले खेल्ने छन् । यसअघि विकेटकिपर एडम रोसिङटन र अलराउन्डर डेनियल डाउथवेट पोखरामा आबद्ध भएका इंग्लिस खेलाडी हुन् ।
जेसनको टी २० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा राम्रो प्रभाव रहेको छ । उनले ६४ खेल खेल्दा ८ अर्धशतक बनाएका छन् । समग्रमा भने उनले ४ सय १२ वटा टी २० खेलहरूमा खेलेका छन् । जसमा, उनले ६ शतक र ६९ अर्धशतक प्रहार गर्दै १० हजारभन्दा बढी रन बटुलेका छन् ।
कुशल भुर्तेल मार्की रहेको पोखराले सागर ढकाल, आकाश चन्द, किरणकुमार ठगुन्ना, विपिन खत्री, तृतराज दास र दिनेश खरेललाई टोलीमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
गत संस्करण सातौं स्थानमा रहेको पोखराले मिनी अक्सनबाट अर्जुन कुमाल, अभिषेक तिवारी, कृष्ण पौडेल र सन्दीप केसीलाई अुनबन्ध गरेको थियो । एनपीएलको दोस्रो सिजन मंसिर १ गतेदेखि २७ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा हुँदैछ । पोखराको खेल मंसिर २ गते हुनेछ ।
