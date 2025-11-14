मतदाता नामावली संकलनका लागि ५ दिन म्याद थपियो, मंसिर ५ सम्म दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौँ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको छ।
यसैबीच गत असोज ९ गतेको निर्णयानुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि यहि कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि कायम गरिएकोमा कात्तिक २८ सम्म कुल २ लाख ५७ हजार ५ सय ५ जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यमा देखिएको उत्साहजनक सहभागितालाई मध्यनजर गरी नागरिकहरूको सहजता र सुविधाका लागि आयोगको शुक्रबारको निर्णयानुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि आगामी मंसिर ५ गते सम्मका लागि थप गरेको छ।
थप गरिएको अवधिमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोग गरेर वा साविकमा प्रयोगमा रहेको प्रि-रजिस्ट्रेसन सिस्टममार्फत आवेदन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
