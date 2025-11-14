मतदाता नामावली संकलनको समय थप गर्न आयाेगसँग प्रधानमन्त्री कार्कीकाे आग्रह

काठमाडौँ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको उत्साह र चापलाई ध्यानमा राखेर म्याद थपका लागि निर्वाचन आयाेगसँग आग्रह गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आयाेगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम्रसाद भण्डारीसँग शुक्रबार टेलिफोन संवाद गर्दै म्याद थपका लागि आग्रह गरेकी हुन् । यसकाे बारेमा आयोग सकारात्मक रहेको र ५ दिन म्याद थप्न सकिने जानकारी आयुक्त भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएका छन्।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन मिल्ने भएपछि बिहीबारदेखि अनलाइनबाट नाम दर्ता गराउनेको उच्च चाप देखिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले इन्टरनेट सर्भरमा देखिएको समस्याका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकी छन् ।

साेही विषय पनि समाधान गर्दै अघि बढिरहेको आयुक्त भण्डारीले जानकारी गराए।

