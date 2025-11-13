भीमेश्वर नगरमा असल अभ्यास आदान- प्रदान

दोलखा।
अस्ट्रेलियन सरकार र द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको सहकार्यमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले अन्तर नगरपालिका स्तरीय असल अभ्यास आदान- प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले गरेका छन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले जनतालाई न्याय, शान्ति र विकासको अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजनीति व्यापार नभै सेवा भएकोले आफूले न्यायको पक्षमा काम गर्ने उनको भनाई छ ।
भीमेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धरको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा उपप्रमुख कमला बस्नेतले भीमेश्वर नगरपालिकाले बिभिन्न क्षेत्रमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य घनश्याम रिजाल, बागमति प्रदेशका बन तथा बातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङ, जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानी, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जनकपुर उप महानगरपालिकाका प्रमुख मनोज शाह, वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, डेभलपमेन्ट प्लानका प्रमुख डाईनजोन्स वर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष प्रभु जिरेल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
शुक्रवारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दोलखाका नौ वटा पालिका तथा कोशी प्रदेशको दमक नगरपालिका, मधेश प्रदेशको मिथिला नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको वालिङ नगरपालिका र गल्याङ नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको तानसेन नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्र नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुले गरेका उत्कृष्ट कार्यहरुको बारेमा छलफल गरिने र भीमेश्वर नगरपालिकाले गरेका केही कामहरुको स्थलगत अवलोकन समेत गराइने नगरप्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धरले बताए ।
प्रतिक्रिया