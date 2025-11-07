फरार भएका प्रतिवादी ४७ वर्षपछि पक्राउ

स्याङ्जा प्रहरीले एक सातामा १६ जनालाई पक्राउ गर्‍यो 

अमृत अर्याल 
२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार १४:००
स्याङ्जा। 

चोरीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जरिवाना तथा कैदको सजाय तोकिएका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नं. १२ घुरुङ्खाका फरार प्रतिवादी गिरीप्रसाद गुरुङ ४७ वर्षपछि बिहीबार पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले दिएको जानाकारी अनुसार २०३५ साल बैशाख १५ गते राति स्याङ्जाको साबिक पेलाकोट गाउँपञ्चायत–२ कल्लेरी बस्ने दिलबहादुर राना मगरको घरबाट सुनका गहना र रेडीयो चोरी फरार रहेका गुरुङलाई प्रहरीले ४७ वर्षपछि पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत स्याङ्जामा बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रसन्नराज चौधरीले चोरीमा संलग्न रहेका गुरुङलाई जिल्ला अदालत स्याङ्जाले २०४५ साल मंसिर १६ गते दोषी रहेको ठहर गर्दै ४ हजार ५ सय जरीवानासहित १ महिना १५ दिन कैदको फैसला सुनाएको बताए । उनले कैदको सजाय सुनाइएका गुरुङ फरार रहेकोले बिहीबार उनलाई घट्नाको ४७ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको जनाउँदै बिहीबारनै अदालतमा बुझाइएको बताए । 

गत केही वर्षयता आएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले फरार अपराधी पक्राउ गर्ने कुरामा ठुलो सफलता हात पार्दै आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले दिएको जानकारी अनुसार गत कार्तिक १३ देखि २० गतेसम्म १ सातामा मात्र प्रहरीले १६ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको छ । विभिन्न अपराध गरेर फरार रहेका प्रतिवादीहरुलाई अदालतले सजाय तोके पनि उनिहरु फरार नै रहेकोले प्रहरीले उनिहरुलाई खोजेर अदालतमा बुझाउँदै आएको छ । 

प्रहरीले कार्तिक १३ गते कर्तव्य ज्यानमा फरार रहेका चापाकोट ५ का पर्वत खवासलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । यसैगरी १७ गते चोरीको घटनामा फरार गल्याङ ७ का लालबहादुर राना, सार्वजनिक अपराधमा फरार बिरुवा ४ का हिमाल गुरुङ र कर्तव्य ज्यानमा फरार रहेका हरिनाश ६ का ख्यामबहादुर रानालाई पक्राउ गरेको छ । यसैगरी १८ गते चोरीको घटनामा फरार रहेका पुतलीबजार ५ का सेती क्षेत्रीनी र जितबहादुर कार्की, डाँका घटनामा फरार फेदीखोला ४ का हर्कबहादुर गुरुङ र वालिङ १२ का डिलबहादुर गुरुङ, पशुपंक्षी सम्बन्धी कसुरका पुतलीबजार १२ का डम्बरबहादुर गुरुङ र बैंकिङ कसुरका गल्याङ ५ का शान्ति गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले २० गते थप ६ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । कुटपिटमा जेल सजाय तोकिएका बिरुवा ४ का थमप्रसाद पोख्रेल, चोरी घटनामा दोषी भीरकोट २ का इउब बहादुर राना, कर्तब्य ज्यानका फरार भीरकोट ७ का दलबहादुर गोदार र चापाकोट ८ का गणेशबहादुर कुमाल र डाँकामा संलग्न रही फरार वालिङ १२ का हरीबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा प्रहरीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा संलग्न ६ वटा टयाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पुतलीबजार ३ बाट ४ वटा र भीरकोट ७ बलमाटाबाट २ वटा टयाक्टर नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । कार्तिक १६ गते अवैध रुपमा ओसारपसार गरेको १३ कार्टुन खैनी समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

