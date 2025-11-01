मार्तडी–कोल्टी सडक खण्डका छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा २५ बढी घाइते

बाजुरा।
बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट पूर्वीउत्तरी भेग मार्तडी–कोल्टी सडक खण्डका छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा २५ बढी घाईत भएका छन् । शनिवार दिउँसो कोल्टीबाट धनगढीतिर जाँदै गरेको सु प प्र ०१००१ख ३१८१ नंम्वरको यात्रुबाह बस बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं ७ सास्ता सेरकाँटियाँमा दुर्घटना भएको हो । २५ जना यात्रु मध्ये १४ जना घाइते भएका छन् । चार जनाको कोल्टी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । तीन जना घाइतेको अलि जटिल छन् । १० जना घाइते जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार भइरहेको बुढीनन्दा नगरपालिका नगरप्रमुखको सचिवालय सचिव केशर कुमार बोराले जानकारी गराए ।
जिल्ला प्रहरीकार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी गगन भाटका अनुसार उक्त बसमा २० जना बढी घाइते भएका छन् । घाइते सबैलाई उपचारका लागि अहिले जिल्ला अस्पताल बाजुरामा ल्याइँदै छ । घाइतेको अवस्था बारे यकिन जानकारी नभएको प्रहरीले बताएको छ । बस सडक किनारा माथि पट्टी पल्टेको छ । दुर्घटना कसरी भयो यकिन जानकारी नआएको, अहिले घाइतेको उद्धारमा प्रहरी टोली खटिएको छ । घटना कसरी भयो बुझ्दै छौं प्रहरी निरीक्षक भाटले भने ।
त्यसैगरी शनिवार दिउँसो नै मार्तडीबाट कोल्टीतर्फ जादैँ गरेको बोलेरो जीप दुर्घटना भएको छ । उक्त जीप बुढी नन्दा नगरपालिका १० पाण्डुसैन बजार नजिकै गंगापानीमा जीप दुर्घटना भएको हो ।
चालकसहित ६ जना यात्रु सवार भे १ च ७८७ नम्बरको जीप एक्कासि अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी भिमवहादुर रोकायाले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी भाटका अनुसार उक्त दुर्घटनामा परी चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा चालक गौमुल–६ सटेडाका अन्दाजी २१ वर्षका तुलाराम चदारा, सवार यात्रु बडीमालिका नगरपालिका बस्ने अन्दाजी ४२ वर्षका संकरराज जैसी छन् । त्यस्तै बुढीनन्दा–१ का अन्दाजी ५३ का जङ्गवीर सार्की, करे सेटे लुहार, अन्दाजी ४४ का जयलाल विक र बडीमालिका –७ बस्ने अन्दाजी ३२ वर्षका जयराज जैसी घाइते भएका छन् ।
सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको हात, खुट्टा, टाउकोसहित शरीरका विभिन्न ठाउँ चोट लागेको छ भने सबै जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ । अहिले चालक बाहेक घाइते यात्रु ५ जनाको कोल्टी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मार्तडी कोल्टी कच्ची सडक अधिकांश ठाउँमा एक तर्फी बाटो छ । वर्षातका कारण गत असार देखि बाटो अवरुद्ध थियो कार्तिकको पहिलो साता बाट सडक खण्ड मर्मत गरी ससाना जीप तथा ट्याक्टर सञ्चालनमा आएका थिए । केही दिन याता मात्र वससेवा सञ्चालन गरेका थिए । जोखिमपूर्ण सडक र क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्नाले दुर्घटना भएको हुनसक्ने स्थानीयको भनाई छ ।
