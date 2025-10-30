अभिनेत्रीबाट सन्त बनेकी ममता कुलकर्णी पुनः चर्चामा, दाउदसँग सम्बन्धबारे खुलासा

नयाँ दिल्ली।
अभिनेत्रीबाट सन्त बनेकी ममता कुलकर्णी हालै आफ्नो बयानका कारण फेरि समाचारमा छिन्। गोरखपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमसँगको उनको सम्बन्धको बारेमा सोधिएको थियो। थाहा नभएकाहरूका लागि, छोटा राजनसँग काम गरेको आरोप लागेका गैंगस्टर विक्की गोस्वामीसँग जोडिएको दाउद होइन, ममता कुलकर्णी थिइन्।
यद्यपि, ममता कुलकर्णी अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएकी एक्ली अभिनेत्री थिइनन्। पाकिस्तानी अभिनेत्री अनिता अयुब पनि डी कम्पनीसँग जोडिएकी थिइन्, जसको हालै लहरेन टिभीसँगको अन्तर्वार्ता भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी देव आनन्दको कुरा गरिरहेको देखिन्छिन्।
एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा, अनिता अयुबले देव आनन्दसँगको आफ्नो सम्बन्धको हल्लामा भनिन्, “उनको सम्बन्ध सबै प्रकारका सम्बन्धहरूमा परिणत भयो; एक जेठो दाजु, एक बुबा, एक प्रेमी, एक आमा। यो सबै प्रकारका सम्बन्धहरू थिए। डेनमार्कमा, हामी चार हप्ता सँगै बस्यौं; उनी तेस्रो तल्लामा बस्थे र म दोस्रो तल्लामा बस्थ्यौं। अनि तपाईंलाई थाहा छ, जब तपाईं यसरी सँगै बस्नुहुन्छ, हरेक बिहान एकअर्कालाई देख्नुहुन्छ र पूरा दिन सँगै बिताउनुहुन्छ, तपाईंलाई स्वतः एक व्यक्तिको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ। मलाई उसलाई मेरो प्रेमी, मेरी आमा, मेरो बुबा, मेरो भाइ – सबै कुराको रूपमा रोज्नमा कुनै आपत्ति थिएन!”
१९९० को दशकमा अनिता अयुब एक प्रसिद्ध नाम थिइन्, उनले १९८९ को मिस एसिया प्यासिफिक अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। उनले विज्ञापन र मोडलिङको दुनियाँमा ख्याति कमाएकी थिइन्। १९९२ मा, उनले पाकिस्तानी धारावाहिकबाट अभिनयको दुनियाँमा प्रवेश गरिन्। भारतीय अभिनेता देव आनन्दले उनलाई आफ्नो फिल्म प्यार का तरानाका लागि छनोट गरे। फिल्म फ्लप भए पनि, अनिता अयुबलाई धेरैले मन पराए।
प्रतिक्रिया