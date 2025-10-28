पूजा परानबाट उत्साहित

आगामी शुक्रवार रिलीज हुने फिल्म परानको प्रवद्र्धनका लागि अभिनेत्री पूजा चन्द अमेरिकाबाट नेपाल आइपुगेकी छन्।
चन्दले आफूले १८ घण्टा लामो यात्रा मोबाइलमा भएका फिल्मका क्लिप्स हेरेर बिताएको र फिल्मको प्र्रवद्र्धनका लागि करिब एक महिना नेपाल रहने जानकारी गराउ“दै आफु परानलाई लिएर निकै उत्साहित रहेको जनाइन्। ‘परान मेरा लागि एकदमै विशेष छ। प्रमोसनका लागि पुर्ण समय दिनेछु। पारिवारिक कथामा बनेको फिल्म सबैलाई मनपर्ने मेरो विश्वास छ’ उनले भनिन् ‘निर शाह ज्यूसँग काम गर्न पाउनु मेरो लागि अर्को ठुलो खुसी हो।’
लोकप्रिय हास्य सिरीयल सक्किगोनी फेम दीपकप्रसाद आचार्य (काकु) को डेब्यु निर्देशनमा बनेको फिल्ममा निर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूजा चन्द, केकी अधिकारी, महेश त्रिपाठी, अन्जना बराइली, प्रविण खतिवडा, बुद्धि तामाङ, यासेली योङहाङ, बबिन राई, पुष्पराज ओझा, सीमा काफ्ले, दमन रुपाखेती, यमन श्रेष्ठ, सुव्रतराज आचार्य, सुरेश थापा, विनोद राई, बाल कलाकार आर्यदीप आचार्यलगायतले अभिनय गरेका छन्।
देशकै प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूह गोल्छा ग्रुप र प्रिज्मा ग्रुपको संयुक्त लगानीमा निर्मित फिल्ममा रिदम क“डेलको संगीत, प्रमोद खरेल, पुष्पन प्रधान र रचना रिमालको स्वर, शिवराम श्रेष्ठको छायांकन र मित्र डी. गुरूङको सम्पादन रहेको छ।
