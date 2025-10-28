गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ ।
देशभर हाल पश्चिमी वायु र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसको प्रभावका कारण देशभर सामान्यतया बदली भएको छ भने गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा छिटपुट वर्षा भइरहेको छ ।
आज दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रहनेछ भने तराई भूभागमा आंशिक बदली हुनेछ । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षासहित हिमपात हुने सम्भावना छ । विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
आज राति पनि देशका मध्य र पश्चिमी भूभागमा बदली रहने र गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । भारी वर्षासहित हिमपात हुन सक्ने भएकाले गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा जनजीवन, कृषि, पर्यटन र पर्वतारोहण गतिविधिमा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
