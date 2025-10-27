थप उपचारका लागि आज सिंगापुर जाँदै देउवा दम्पती

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थप उपचारका लागि आज सिंगापुर जाने भएका छन्। आज राति ९ बजे देउवा पत्नि आरजु राणासहित सिंगापुर जान लागेको सभापति निकट श्रोतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रोदिन गत भदौ २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट भएको थियो। सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेर देउवा दम्पतीलाई सेनाको सैनिक अस्पताल छाउनीमा पुर्‍याएको थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका देउवा गत असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा देखिएका थिए। देउवाले सोही दिन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति जिम्मा दिएका थिए।

