कार्तिक ९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहानको समय अनुकूल छैन तर त्यसपछि भने लाभ, सम्मान, खुशी–उमंग होला ।
वृष : बिहान लाभ होला तर त्यसपछि भने स्वास्थ्य समस्या, कार्य बाधा, हानि हुन सक्छ ।
मिथुन : समय उत्तम छ । आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, प्रेममा सफलता, शुभ यात्रा हुन सक्छ ।
कर्कट : दिन शुभ छ । काममा सफलता, धन लाभ, प्रतिस्पर्धामा विजय, पारिवारिक सुख होला ।
सिंह : बिहान स्वास्थ्य समस्या भए पनि त्यसपछि कार्य सफल, धन लाभ हुने सम्भावना छ ।
कन्या : बिहानको समयमा पैसा प्राप्ति, पराक्रम होला तर त्यसपछि भने दौडधूप, तनाव हुन सक्छ ।
तुला : दिन शुभ फलदायक छ । धन लाभ, क्षमता वृद्धि, पुरस्कार प्राप्तिको सम्भावना देखिन्छ ।
वृश्चिक : शुभ समय भएकाले अन्नलाभ, उपहार प्राप्ति, कूटनीतिक सफलता, सुख–सन्तोष होला ।
धनु : बिहानको समयमा धन खर्च तर त्यसपछि भने भाग्योदय, कार्य सफल नहोला भन्न सकिन्न ।
मकर : बिहान उत्तम भोजन तर त्यसपछिबाट चोटपटक, स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।
कुम्भ : समय उत्तम छ । सुख–सन्तोष, कार्य सफल, सेवा वा वस्तु प्राप्ति, आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।
मीन : सामान्य प्रयासले राज्यबाट लाभ, व्यापारिक फाइदा, कार्य सफल, मन प्रफुल्लित हुने देखिन्छ ।
