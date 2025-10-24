कार्तिक ७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : सतर्क रहनुहोला । आकस्मिक रोगको सम्भावना, काममा व्यवधान, धन हानि हुन सक्छ ।
वृष : समय अनुकूल छ । धन लाभ, सवारीसाधनको प्राप्यता, जीवनसाथीबाट राम्रो सहयोग होला ।
मिथुन : समय निकै उपब्धिमूलक छ । आर्थिक लाभ, विजयको सम्भावना, स्वास्थ्य लाभ हुने देखिन्छ ।
कर्कट : सानै प्रयासमा पनि काममा सफलता होला । धन लाभ, सन्तान–सुख, शुभ कार्य हुनेछ ।
सिंह : दिन त्यति अनुकूल देखिँदैन । स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक विवाद, दौडधूप हुन सक्छ ।
कन्या : समय बलवान् छ । पैसा प्राप्ति, पराक्रम–प्रतिष्ठा वृद्धि, पुरस्कृत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
तुला : दिन शुभ छ । धन लाभ, मानसिक क्षमता वृद्धि, सुख–सन्तोष हुने प्रबल सम्भावना छ ।
वृश्चिक : समय निकै बलवान् छ । मीठो भोजन प्राप्ति, भाग्योदय, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।
धनु : धन खर्च, बिरामी वा चोटपटकको सम्भावना भएकाले सजग रहनु नै बेस होला ।
मकर : कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्ति होला । उत्तम भोजन प्राप्तिका साथै परिवार–सुख होला ।
कुम्भ : दिन शुभ छ । सुख–सन्तोष, सफलता, स्वस्थताको महसुस, मन प्रफुल्लित होला ।
मीन : राजनीतिक व्यक्ति वा राज्यबाट लाभ, यश वृद्धि, व्यापारमा आम्दानी हुने देखिन्छ ।
