कार्तिक १ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय तपाईंको अनुकूल छैन । कार्य असफल, नोक्सानी, चिन्ता, दुःख–कष्टको सम्भावना छ ।
वृष : सतर्क रहनुहोला । खानपानबाट अस्वस्थता, विनाउपलब्धिको दौडधूप, आलस्यता हुन सक्छ ।
मिथुन : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । धन लाभ, मान–सम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
कर्कट : धनको नोक्सानी, चञ्चलता, खर्च, कार्यमा असन्तुष्ट हुन सक्छ । सजग रहनुहोला ।
सिंह : समय अनुकूल छ । पैसा लाभ, खाद्यान्न, पुरस्कार, उपहार प्राप्ति, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।
कन्या : अशुभ समयले सजग रहनुहोला । रोगव्याधिको भय, विवाद, चोटपटकको सम्भावना देखिन्छ ।
तुला : दिन उत्तम फललदायक छ । आर्थिक लाभ, भोजभतेर, खाद्यान्न प्राप्तिको सम्भावना छ ।
वृश्चिक : शुभ समय भएकाले सुख–समृद्धि, कार्य सफल, स्वस्थता, आत्मसन्तुष्टि हुने देखिन्छ ।
धनु : तपाईंका लागि दिन शुभ देखिँदैन । राजनीतिक भय, प्रतिष्ठामा आघात, कार्य बाधा हुन सक्छ ।
मकर : समय अनुकूल नभएकाले रोगव्याधि, कार्य व्यवसायमा व्यवधान, नोक्सानी हुन सक्छ ।
कुम्भ : समय उत्तम छ । धन प्राप्ति, परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता, सुख–सन्तोष हुने देखिन्छ ।
मीन : आर्थिक लाभ, शुभ यात्राको सम्भावना, विजय, बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुने सम्भावना छ ।
