पश्चिम नेपालका केही स्थानमा वर्षा, साना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौं ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको केही पश्चिमी भागमा पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै सामान्य बदली रहेको छ भने अन्य क्षेत्रमा आंशिक बदली र मौसम सफा रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ, दार्चुला लगायतका जिल्लामा रहेका साना नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकाले आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको छ। अन्य जिल्लामा भने बाढीको न्यून जोखिम मात्र रहने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com