अर्थमन्त्री खनालद्वारा भारत र चीनका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेट

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले 2082 असोज ७ गते मंगलबार नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चीनका राजदूत चेङ्ग सोङ्सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।
भारतीय राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री खनालले नेपाल–भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध र सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आर्थिक साझेदारीको निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
चीनका राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री खनालले चीनसँगको सहकार्य र समर्थनप्रति आभार प्रकट गर्दै आर्थिक साझेदारी, बैंकिङ्ग सहकार्य, निकासी भुक्तानी सरलीकरण तथा लगानी प्रवर्धनका विषयमा पहलको अनुरोध गर्नुभयो।
राजदूत चेङ्गले नेपाललाई चीनको सहयोग जारी रहने र लगानीकर्तासँगको अन्तर्क्रिया निकट भविष्यमा आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो।
प्रेस विज्ञप्ति
अर्थमन्त्रीसंग भारत र चीनका राजदूतहरुको शिष्टाचार भेट
अर्थमन्त्री श्री रामेश्वरप्रसाद खनालसंग नेपालका लागि भारतका राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तव र नेपालका लागि जनगणतन्त्र चीनका राजदुत महामहिम चेङ्ग सोङ्गले आज मिति 2082 असोज ७ गते मंगलबारका दिन छुट्टाछुटै शिष्टाचार भेट गर्नुभयो।
भारतीय राजदूतसंगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपाल र भारत बीचको लामो सम्बन्धको चर्चा गर्दै भारतले नेपाललाई पुर्याउँदै आएको निरन्तर सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। साथै नेपालमा विद्यमान परिस्थितिका कारण सिर्जना भएको विषम अवस्थामा छिमेकी मुलुक लगायत दातृ मुलुकसंगको आर्थिक साझेदारीको निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उक्त भेटको अवसरमा भारतीय राजदुतले भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएकोले दुई मुलुक बीच रहेको विशेष सम्बन्धलाई कायम राख्दै यस विषम परिस्थितिमा समेत सबै किसिमको सहयोगका लागि आफूहरु नेपालको साथमा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उक्त अवसरमा भारतीय राजदूतले भारतीय सहयोगमा संचालन भएका विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुमा तिब्रता दिने तथा नेपालमा लगानी गरिरहेका भारतीय निजी क्षेत्र समेतको मनोबल उच्च बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो । उक्त अवसरमा नेपाल भारत बीचको व्यापार सहजीकरणका लागि दुबै पक्षबीच समन्वय सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भयो ।
त्यसैगरी चीनका राजदूतसंगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले चीन नेपालको असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै चीनले नेपालमा गर्दै आएको निरन्तर सहयोगका लागि धन्यबाद व्यक्त गर्नुभयो। भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले चीनसँगको आर्थिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। साथै उक्त अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाल र चीन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साझेदारीलाई थप प्रगाढ बढाउन, चीनको बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना, नेपालबाट भएको निकासीको भुक्तानी सरलीकरणको पहल गरिदिन तथा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्न समेत चिनियाँ राजदुतलाई अनुरोध गर्नुभयो।
उक्त भेटको अवसरमा महामहिम राजदुतले चीनले नेपाली जनताको छनौटलाई सँधै सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो।साथै चिनियाँ राजदूतले चीनको सहयोगमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु सन्तोषजनक रुपले अगाडी बढिरहेको तथा चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानीको लागि इच्छुक रहेको बताउँदै परिस्थिति अनुकूल भएपछि चिनियाँ लगानीकर्तासंगको छुट्टै अन्तर्क्रिया गरिने कुरा समेत जानकारी दिनुभयो ।
मिति 2082 असोज ७ गते मंगलबार
टंक प्रसाद पाण्डेय
सह-सचिव एवं प्रवक्ता
प्रतिक्रिया