लभस्टोरीमा कहाँ गयौ तिमी

गायक फिरोज तिमलसेनाको निर्देशनमा लभस्टोरी जनरामा कहाँ गयौ तिमी नामक फिल्म बन्ने भएको छ।
सहारा फिल्म्स्को व्यानरमा बन्ने फिल्मको टाइटल अनाउन्समेन्ट पोस्टरले कालो बादल र एकलासमा रहेको एउटा घर र रूखले छोडिएको मायाको वरिपरि कथा रहने संकेत गरेको छ। टाइटलमा रहेको कालो र रातो रंगले फिल्मले शंकाबीचको प्रेम, आशा, विछोड र मिलनको कथा भन्ने प्रष्ट्याएको छ।

फिल्मका निर्देशक फिरोज टेलिभिजन होस्ट हु“दै निर्देशनमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल आइडल सिजन–१ को रियालिटी प्रोड्युसर तथा एपिसोड डिरेक्टर रहेका उनी भ्वाइस अफ नेपालको फाउन्डर, क्रिएटिभ हेड तथा चिफ एडीलगायत अनुभव संगालेका छन्। उनले दर्पण छाया“–२ मा अभिनयसमेत गरेका छन्। इन्जिनियरिङलाई पेसा बनाएर उनी पछिल्लो समय अमेरिकामा बस्दै आएका छन्।

‘शब्द र भावना भनेको घरमा काम लाग्छ भनेर जतन गरी राखेको सियो जस्तो रहेछ, चाहिने बेला कहिले फेला पर्दैन। आज फिल्म निर्देशनमार्फत नया यात्राको सुरुवात गर्दा खुशी र जिम्मेवारी दुवै महसुस भएको छ’ उनले भने। फिल्ममा कथा जीवन आचार्य र संगीत प्रकाश नेपालीको रहनेछ।

