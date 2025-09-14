रवि लामिछाने पुनः कारागार फर्किए

काठमाडौं
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि कारागार फर्किनुभएको छ । शनिवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले जन्मदिनको उपहारका रूपमा फेरि कारागार जान लागेको घोषणा गर्नुभएका लामिछानेले आफूमाथि पछिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध सञ्चालन गरेको दाबी पनि गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ सरकारप्रति आस्था व्यक्त गर्दै मुद्दाहरू निष्पक्ष रूपमा छान्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
लामिछाने हाल सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा केन्द्रीय कारागारमा बस्दै आउनुभएको थियो । केही दिनअघि जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन चलिरहेको बेला नक्खु कारागारमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले कारागारमा पसी लामिछानेलाई कारागारबाट निकालेर सार्वजनिक गरेको घटना देशभर विवादको विषय बनेको छ ।
नक्खु कारागारबाट लामिछानेको रिहा त्यति बेलाको वातावरणसँगै जोडिएको थियो । जेन–जी आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकताले आन्दोलन चलिरहेका बेला विशाल भीडले कारागार घेराउ गरेर लामिछानेलाई बाहिर निकालेको थियो । लामिछानेले नक्कली कागजात बनाएर जेलबाट निस्केको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको र जेन–जी पुस्ताले समेत लामिछानेको रिहाइमा असहमति जनाएपछि पुनः जेल फर्कन लाग्नुभएको हो ।
लामिछानेको रिहा भएपछिको अवस्थाले देशव्यापी राजनीतिक उथलपुथल हुन पुग्यो । कारागारबाट उहाँ निस्कनुलाई केहीले नागरिक आवाजको विजय भन्दै समर्थन गरे भने थुप्रैले कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कार्य भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
लामिछाने रिहा भएपछि भएका भीड–प्रदर्शन र नियन्त्रणहीन गतिविधिका कारण अरू कैदीको भाग्ने घटना र स्थानीय सुरक्षा अवस्थामा भएको अव्यवस्थाले ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ । अहिले पनि देशभरका जेलबाट भागेका १२ हजारभन्दा बढी कैदी सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
प्रहरी र कारागार प्रशासनलाई प्रदर्शनकारीले कसरी सहजै जेल भित्र पसे र एक जना कैदीलाई कसरी हटाउन सकियो भन्ने विषयमा जिम्मेवार निकायहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दबाब बढेको छ । जेन–जीको नाममा भएको दुईदिने आन्दोलनमा भएको दमन तथा हिंसाको छानबिन, कारागार व्यवस्थापन र उच्च पदस्थहरूको भूमिका जाँच गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रशासनले पनि घटनाका कारण र सुरक्षा व्यवस्था कसरी भंग भयो भन्ने विषयमा आन्तरिक जाँच अगाडि बढाएको छ ।
