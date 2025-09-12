जेनजीको प्रदर्शनमा गएका  बाजुराका युवा सम्पर्कविहीन 

बाजुरा।
जेनजीको प्रदर्शनमा गएका बाजुराका एक युवा सम्पर्कविहीन भएका छन् । बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडानं २ सुपानाका २३ वर्षीय युवक ओब्जन बुढा विगत ४ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
यहीँ भदौ २३ गते संघीय राजधानी काठमाडौंमा जेनजी युवाहरुको आन्दोलन सहभागी भएका बुढा हालसम्म सम्पर्कमा नआएको उनको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।
उनी काठमाडौं स्थित चाबहिलमा बस्दै आएका थिए भने कक्षा १२ मा अध्ययनरत हुन् । जेनजी युवा समूहको आन्दोलनमा सहभागी भएका ओब्जन हालसम्म सम्पर्कमा नआएपछि उनका आफन्तहरु चिन्तामा परेका छन् । उनका दाइ कपुर बुढाका अनुसार अहिले उनको फोन अफ छ । ४ दिनसम्म पनि ओजन सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले खोजी कार्य गरिदिन सम्बद्ध अनुरोध गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट सम्पर्क विहनि भन्ने खवर पाएपछि ट्रमासेन्टर टिचिंग लगायतका अस्पतालमा खोजी गरेका थियों तर भेटिएका छैनन् खोजीकार्य जारी छ काठमाण्डौंबाट पत्रकार एबं समाजसेवी प्रकाश सिंहले भने ।
उनलाई कहीँ कतै देखे वा सम्पर्कमा आए नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै उनका दाइ कपुर बुढाको फोन नम्बर ९८६९९७८९५६ मा सम्पर्क गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
