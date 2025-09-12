घर भस्म भए पनि प्रेम र परिवारको स्मृति नष्ट हुँदैन : वसन्त चौधरी

काठमाडौँ।
उद्योगपति, कवि र गीतकार बसन्त चौधरी ले ठमेलस्थित आफ्ना पाँच दशक पुराना घर सेप्टेम्बर ९, साँझ आगोले भस्म भएको पीडादायी अनुभव सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गरेका छन्।
चौधरीले आगोले जल्दै गरेको घरको भिडियो सामाजिक संजालमा राख्दै ठूलो भीडले चिच्याउँदै, ढुङ्गा हान्दै, झ्याल फुटाउँदै जबरजस्ती भित्र पस्दै गर्दा आफूले हात जोडेर रोक्न प्रयास गरें पनि आफ्नो आवाज कसैले नसुनेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्- ‘ठमेलमा बाहिर ठूलो भीड जम्मा भएको थियो, चिच्याउदै, ढुङ्गा हान्दै, झ्यालहरू फुटाउँदै, र जबरजस्ती भित्र पस्दै। मैले हात जोडेर उनीहरूलाई रोक्न अनुरोध गर्ने प्रयास गरें, तर मेरो आवाज अराजकतामा डुबेको थियो।’
उनले निराशाको त्यो क्षणमा, केही अज्ञात युवाहरूले मानवता देखा र उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘निराशाको त्यो क्षणमा, केही अज्ञात युवाहरूले मानवता देखाए र हामीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याए।’
उनले लेखेका छन्- ‘जब सम्झनाहरू खरानीमा परिणत हुन्छन्…
सेप्टेम्बर ९ मा, साँझ ७ बजेतिर, म मेरी श्रीमतीसँग सडकमा उभिएर, असहाय भएर मेरो बुबाको घर – हाम्रो पाँच दशकदेखिको घर – आगोमा जलिरहेको हेरिरहेको थिएँ।
थामेलमा बाहिर ठूलो भीड जम्मा भएको थियो, चिच्याउदै, ढुङ्गा हान्दै, झ्यालहरू फुटाउँदै, र जबरजस्ती भित्र पस्दै। मैले हात जोडेर उनीहरूलाई रोक्न अनुरोध गर्ने प्रयास गरें, तर मेरो आवाज अराजकतामा डुबेको थियो। निराशाको त्यो क्षणमा, केही अज्ञात युवाहरूले मानवता देखाए र हामीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याए।
बाहिर उभिएर, मैले हाम्रो घर – जहाँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन बितायौं, जहाँ मेरा बुबाको सपनाहरूले सास फेरे र जहाँ अनगिन्ती सम्झनाहरू जन्मिए – खरानीमा परिणत भएको हेरेँ। जलिरहेको घर र त्यसपछि आकाशतिर हेर्दा, मलाई लाग्यो कि मेरो टाउको माथि कुनै छाना बाँकी छैन।
भोलि मेरी आमाको श्राद्ध हो। विगत २५ वर्षदेखि, उहाँले २००० मा हामीलाई छोड्नुभयो, मैले यो पवित्र कर्तव्य कहिल्यै छुटाएको छैन। तैपनि यस वर्ष, भाग्यले मलाई एक अभागी छोरा बनाएको छ, जसले मलाई जीवन दिने महिलाको लागि अनुष्ठान गर्न असमर्थ छ।
आज, जब म मेरा स्वर्गीय बुबा र आमा दुवैलाई सम्झन्छु, मेरो हृदय असहनीय रूपमा भारी महसुस हुन्छ। जीवन सधैं एक संघर्ष भएको छ, र सायद यो मेरो लागि सहन बाँकी रहेको अर्को संघर्ष हो।
तर म विश्वास गर्छु – जब आगोले घरको भित्ताहरू भस्म गर्छ, परिवारको सम्झना, मूल्यमान्यता र प्रेम नष्ट हुन सक्दैन। ती अमर रहन्छन्।’
प्रतिक्रिया