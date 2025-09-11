सेलिब्रेटीको स्वर: युवापुस्तालाई नेतृत्व

नेपालमा हालैका घटनाक्रम र जेन जीको प्रदर्शनपश्चात राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। समाजका विभिन्न वर्गले यसलाई समर्थन गर्दै सुझाव दिएका छन्। खासगरी नेपाली कलाकार तथा सेलिब्रेटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका प्रतिक्रियामा एउटै साझा धुन सुनिन्छ— भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी, संयमता, राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारी र अबको भविष्य युवापुस्ताले नै सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता। उनीहरूको भनाइले देशमा देखिएको असन्तोष, क्षति र आशाको समिश्रणलाई स्पष्ट झल्काएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गुञ्जिएका आवाज यस्ता छन् :
युवा पुस्तालाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ मदनकुष्ण श्रेष्ठ, अभिनेता
देशले हरेक काल खण्ड पार गरेको पढेको छु र कति त आप“mैंले पनि भोगेको छु। आवाजलाई दबाएको देखेको देख्यै छु। नाताबाद देखेको देख्यै छु। कृपावाद देखेको देख्यै छु। सत्तामोह देखेको देख्यै छु। भ्रस्टाचारले चरम सीमा नै नाघेको त अहिले हाम्रो आ“खा अगाडी छर्लंग नै छ र यिनै कारणले हजारौ“को संख्यामा हरेक दिन युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिएको देखेर नेपाल आमा रोएको देखिरहेको छु।
युवाहरू देशका भविष्य हुन्। युवाहरूको सपना नै नेपाल आमाको सपना हो। वर्षौदेखि देशले एउटा राम्रो गति लिन नसकेको देखेर हरेक नेपालीको मनमा उकुस मुकुस भएको छ। यही उकुसमुकुस नै हो अहिलेको युवा पुस्ता जेन जीको यो अवाज। यो अवाज सुनिनु पर्छ। भ्रस्टाचारीहरू थुनिनु पर्छ। देशका नागरिकहरूको चाहना बुझ्ने नेता चुनिनु पर्छ। देशको सपना बुनिनु पर्छ।
जेन जीको आन्दोलनमा निर्ममपूर्वक हत्या भई शहिद भएका बालबालिका र युवाहरूको तस्वीर देखेर हामी सबै नेपालीको मन भकानिएको छ। मानिसहरू यतिसम्म कठोर राक्षस हुन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। यो एआईको युगमा जन्मेका बालक र युवाहरू जो आप्mनो हक अधिकारको लागि फूल लिएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा भाग लिन गएका थिए, ती कलिला अवोध बालबालिकालाई त्यसरी निर्ममपू्र्वक कसरी गोली चलाउन सकेको होला। यही कुरा मनमा खेलेको खेलै भएर राती अबेरसम्म निन्द्रा नलागेपछि औषधीको सहारा लिनु पर्ने भयो। देश र समयले अहिले परिवर्तन चाहिरहेको छ। ५० वर्ष पहिलेका युवाभन्दा अहिलेका युवा धेरै शिक्षित र बौद्धिक छन्। समयअनुसार नहि“ड्नेलाई समयले छोडिदिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले प्रस्टैस“ग देख्यौ“। हामीले आप्mनो समयमा समयले अर्हाएको कामहरू गर्यौं। अबको यो समयले युवा पुस्तालाई नै नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्टै छ। किनभने समयको प्रतिनिधित्व युवाहरूले गरेको हुन्छ। युवाहरूको माग नै समयको माग हो। युवा शक्ति कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका जेन जीको एकताले संसारलाई देखाई दिए। अबको समय हामी संयम भएर संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीसमेत एकजुट भएर हाम्रा अमूल्य भौतिक संरचनालाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र भ्रस्टाचाररहित विधिको शासन पद्दती अपनाउ“दै नया“ नेपाल बनाएर विश्वलाई देखाउने बिन्दूमा आइपुगेका छौ“।
क्षतिले मन रोएको छ हरिवंश आचार्य, अभिनेता
नेपाली जनताको चाहना भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नु हो। जेन जी आन्दोलनले अब भविष्यमा कसैले पनि त्यो दुष्प्रयास नगर्ने गरी अहिलेलाई उखेलिदिएको छ, खबरदारी गरिराख्नुपर्ने छ। तर देशको अमूल्य सम्पदा र सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सारा नेपालीको मन रोएको छ। त्यो सम्पत्ति कुनै भ्रष्टाचारीको थिएन। सारा नेपाली जनाताको सम्पत्ति हो। अब ति संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्न जरुरी छ। अब यो संक्रमणकालिन अवस्थालाई बुद्विमानि, धैर्यता, संयमित भएर अघि बढेर भोलिको उज्वल भविष्य बनाउन सबै जुट्नु आवश्यक छ।
कमजोर सञ्चारले अराजकता निम्त्यायो सुरक्षा पन्त, अभिनेत्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट म मेरो दिमाग हटाउन सकेको छैन, जसको कमजोर सञ्चार कौशलले कुनै न कुनै रूपमा यो अराजकता निम्त्यायो।
नेपालजस्तो देश जहा“ मानिसहरू सही जानकारीमा अत्याधिक भर पर्छन्, त्यहाँ अब यो मन्त्रालयको टोली र उनीहरूको सञ्चार कौशललाई महत्वहीन र बेवास्ता गरिएको मान्न सकि“दैन। हामी फिल्मकर्मीहरू जो यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छौं, हामीलाई उनीहरूको सञ्चार कौशल यति असहयोगी महसुस भइरहेको छ। (के हामीले यो मन्त्रालयलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ? मलाई थाहा छैन।) त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल, जसको समाचार प्लेटफर्महरू र स्वार्थी राजनीतिक गठबन्धनअन्तर्गत उनीहरूको कथनले मानिसहरूमा विभाजित माइनसेट सिर्जना गरेको छ। कृपया कुनै पनि मूल्यमा जवाफदेहीता कायम राख्नुहोला। देशको यो कमजोर अवस्थामा, म सबैलाई आप्mनो समाचार कथनमा संवेदनशील हुन र राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्न मानिसलाई अक्षुण्ण राख्न अनुरोध गर्दछु। नकारात्मक जानकारी र समाचारहरू फैलाउने काम नगरौ“, जबसम्म यो भरपर्दो स्रोतबाट वा क्रसचेक गरिएको छैन। जेन जी र राज्य प्रतिनिधिहरू बीच हुने वार्ताको प्रतिक्षा।
अबको बाटो सहज छैन दीपकराज गिरी, अभिनेता
अबको बाटो त्यति सहज छैन। ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भएको छ। यहा“बाट बदलाको भावना त्याग्दै देश निर्माणको बाटोमा सबै पक्ष लाग्नुको बिकल्प छैन।
नयाँ समिकरणले देशलाई झोलेमुक्त बनाउनेछ निर्मल शर्मा, अभिनेता
अबको नया“ समिकरणले देशलाई बेथितिमुक्त, भ्रष्ट्राचारमुक्त अनी झोलेमुक्त बनाउनुको साथै राष्ट्रलाई समृद्धीतर्फ अघि बढाउनेछ भन्नेमा आशावादी छु।
घटना कोहीबाट परिचालित हुनुपर्छ आशिका तामाङ अभिनेत्री तथा निर्मात्री
जेन जीको सबै जना ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। मैले जम्मा भाको बेला तपाईंहरू तोडफोड नगर्नुस्, फर्किनुपर्छ भन्दा हामी स“गैस“गै फर्केको थियौ“। तर बिचमा घुसपैठ पक्कै भएको छ, अकल्पनीय घटना घटाउने भिड थिएन त्यहा“। अरु कोहिबाट परिचालित हुनुपर्छ।
जनताले भाटे कारबाही गर्नुपर्छ विश्व बस्नेत, अभिनेता
अघिल्लो प्रशासानका भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरूले विदेशीस“ग अरबौं रकम खाएर जनतालाई जबरजस्ती लादिदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नियम पनि खारेज हुनुपर्छ। अबदेखि कुनै पनि कार्यालायमा नागरिकता प्रमाणपत्रले हु“दैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र नै चाहिन्छ भनेर माग गरे त्यहा“ पनि जनताले भाटे कारबाही गर्नुपर्छ।
परिवर्तन गर्नेले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ : नीता ढुंगाना अधिकारी, अभिनेत्री तथा निर्मात्री
अब संयमित हुने बेला आएको छ। अब सोच्ने बेला आएको छ। जेन जीले गरेको परिवर्तन अरु कसैले फाइदा उठाउन सक्छ। जसले परिवर्तन गर्यो, यो देश नेतृत्व उसैले गर्नुपर्छ।
तिम्रो साहस राष्ट्रको बल हो प्रवल गुरुङ, नेपाली मूलका अमेरिकी फेसन डिजाइनर
आप्mनो ज्यान गुमाउनेहरूका लागि शोकमा र भविष्यमा हुने कुराको आशामा, हामी नेपालका युवास“ग उभिएका छौ“। धेरै घाइते भएका छन्। धेरैको ज्यान गुमेको छ। हिंसा तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति कहिल्यै पनि आप्mनै युवाविरुद्धको बलमा मापन गरि“दैन, तर यसले उनीहरूको आवाज कसरी सुन्छ भन्ने कुरामा मापन गरिन्छ। तिमीहरू भोलिको ज्योति हौं। तिम्रो साहस राष्ट्रको बल हो। तिम्रो आवाज नै आशा हो, जसबाट नेपाल बलियो भएर उठ्नेछ र जसबाट संसार प्रेरित हुनेछ।
हाम्रो कमजोरीको फाइदा अरुले नउठाओस् शिवहरि पौडेल, अभिनेता
देशमा ठूलो क्षति भैसक्यो। सबै संयम हुनु अत्तिनै जरूरी छ, ताकि हाम्रो कमजोरीको फाईदा बाहिरी शक्तिले नउठाओस्। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाऔं, प्लीज।
कानुनको राज्य हुनुपर्छ भाष्कर ढुंगाना, प्रदर्शक
यो पनि झोले, त्यो पनि झोले, मैले मात्रै गरेको, तैंले के गरिस् भन्ने सोचबाट माथि उठौ“। जेन जीले सुरुवात गरेको यो आन्दोलन अब सबैको भइसक्यो। धेरै झोले थिए होलान्, भोलि पनि हुनेछ। लोकतन्त्रमा कानुनको राज्य हुन पर्यो, विचार जस्तै भए पनि। पहिले र अहिले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा राम्रै चरित्र भएकाहरू पनि समेट्नु पर्छ।
