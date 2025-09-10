दुई कैदीबन्दीकाे मृत्यु, ७ घाइतेको काठमाडौँमा रिफर

धादिङ ।
कारागार कार्यालय धादिङका कैदी बन्दीहरुले मुख्य गेट फुटाएर बाहिर निस्कन खाेजेपछि राेक्न खाेजेकाे सुरक्षाकर्मीकाे गाेली लागेर बुधवार दुई कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई ढुंगामुढा गर्दै कैदीबन्दीले गेट फोडेर बाहिर निस्कने प्रयास गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए।
गोलि लागेर मृत्यु हुनेमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–४ का ६१ वर्षिय जीत बहादुर घले र नवलपरासीका सुनवल नगरपालिका -१२ का ३६ वर्षिय इन्द्र बहादुर डाला रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गरेकाे सुवेदीको भनाइ छ ।
घटनामा ७ जना घाइते भएका छन् ।
घाइते मध्ये धुनिबेसी नगरपालिका –७ का ८५ वर्षीय डम्बरबहादुर दाहाल र गजुरी–६ का ६७ वर्षीय कृष्णबहादुर मोक्तान, त्रिपुरासुन्दरी–१ का ४२ वर्षीय कपिल परियार, गजुरी–८ का ४६ वर्षीय देवराज अधिकारी, गंगाजमुना–२ का ४२ वर्षीय मेमबहादुर तामाङ, नीलकण्ठ–७ का ४१ वर्षीय रामशरण परियार र नेत्रावती डबजोङ–५ का ३४ वर्षीय विकास गुरुङ घाइते भएका छन् ।
घाइते सबैलाई धादिङ अस्पतालमा सामान्य उपचारपछी थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको अस्पतालकी सूचना अधिकारी डा.अस्मिता कटुवाल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
कैदीबन्दीले नख्खु कारागारबाट पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित अन्य कैदी रिहा भएको प्रसंगलाई अघि सार्दै आफूहरुलाई समेत रिहा गर्न माग गरेका थिए । माग पुरा नभएपछि आक्रोशित कैदीबन्दीले कारागारभित्रै आगो लगाएर तोडफोड समेत गरेका छन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अहिले पनि कारागार वरिपरि कडा निगरानी बढाइएको छ।
हाल धादिङ कारागारमा २३४ जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा ९ जना महिला छन्।
धादिङबेसीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । संयुक्त सुरक्षा फाैज तैनाथ गरिएको छ ।
