पूर्वमन्त्री खाँण  र कांग्रेस-एमाले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड, रुपन्देहीमा कर्फ्यू  जारी

यमला भुसाल
२३ भाद्र २०८२, सोमबार १९:५५
7.24k
Shares

बुटवल।  

जेनजी पुस्ताका युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा तिलोतमा –८ मा नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको घर तोडफोड भएको छ। त्यस्तै, नेकपा एमालेको बुटवलमा  र नेपाली काँग्रेसकाको भैरहवामा रहेका जिल्ला पार्टी कार्यालय समेत तोडफोड गरेका छन् ।असामान्य अवस्था बढेपछि  रुपन्देही प्रशासनले बुटवल तथा भैरहवाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भदौ २३ गते दिउँसो ४ बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।

निषेधाज्ञा  बुटवल उपमहानगरको  पूर्वमा धागो कारखाना पुलसम्म, दक्षिणमा बेलबास चोकसम्म, उत्तरमा चिडिया खोलासम्म र दक्षिण मंगलापुर क्षेत्रमा सभा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, बैठक कार्यक्रम  गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस्तै भैरहवा  पूर्वमा रोहिणी खोलाको पुलसम्म, पश्चिममा बेथरी  पुलसम्म, उत्तरमा बुद्धचोक र दक्षिणमा मेउडीहवा सम्म कुनै कार्यक्रम नगर्न उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बुटवल बेथरी सडक खण्डको सय मिटर दायाँबायाँ पनि  कुनै गतिविधि नगर्न उल्लेख गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोकराज पाण्डे द्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न र जनधनको क्षति हुन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। 

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com