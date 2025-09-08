काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनमा मृतक संख्या बढ्यो, उपत्यकाका अस्पतालमा १४ जनाको मृत्यु पुष्टि

काठमाडौँ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, सोमबार दिउँसो साढे ३ बजेसम्म उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा १३ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने थप एक जनाको सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। यसरी कुल मृतक संख्या १४ पुगेको छ।
प्रदर्शनमा घाइते भएका अधिकांश युवाहरू १८–३० वर्षको उमेर समूहका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रयास गरे तापनि, विभिन्न राजनीतिक समूहको घुसपैठ र हिंसात्मक गतिविधिका कारण आन्दोलन उग्र बनेको थियो।
घाइतेहरूको उपचार नयाँबानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, एभरेष्ट अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको अवस्थाबारे सतर्क निगरानी राखिरहेको र आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास, रबर गोली र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो। यस क्रममा केही स्थानमा तोडफोड र आगजनी पनि भएका थिए। प्रशासनले काठमाडौँका प्रमुख स्थानहरूमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ भने अन्य शहरमा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ।
यस घटनाले नेपालमा युवा पुस्ताको राजनीतिक सचेतना र सामाजिक सञ्जालमाथि बढ्दो प्रतिबन्धबारे उनीहरूको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। मृतक परिवारलाई सरकारले तत्काल राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई प्रमुख समाचारको रूपमा प्राथमिकता दिइरहेका छन्। बीबीसी, रॉयटर्स, एपी न्यूज, टाइम्स अफ इण्डिया, इण्डिया टुडे, आजतक र नवभारत टाइम्सले यस आन्दोलनमा मृत्यु र घाइते हुने घटनालाई समाचारको शीर्षकमा समेटेका छन्।
नेपालमा जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जेनजी रिभोल्युसन’को रूपमा चिनिन थालिएको छ र प्रदर्शनको प्रभाव उपत्यका र प्रमुख सहरहरूमा व्यापक रुपमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया