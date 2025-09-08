आगामी भाद्र २७ गते रिलिजमा आउने फिल्म अभिमन्यु : च्याप्टर–१ को टाइटल ट्रयाक सार्वजनिक गरिएको छ।
टाइटल ट्रयाकमा ¥यापर भियोमाको शब्द, संगीत र स्वर छ। जिन्दगी नै रहस्यमयी रहेको जनाउने ¥यापले पैसाले मान्छेको असली चरित्र देखाउने प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। कसको पछाडि को लागेको छ भन्ने रहस्यले दिने तनाव र त्यसले जिन्दगीलाई सडकमा झारेको थथार्थ समेटिएको ¥यापमा षड्यन्त्रको जालोमा फसेको जिन्दगी र त्यसकै केसको वरिपरि रुमलिएको तनावपूर्ण जिन्दगीको चित्रण छ। भिडियोमा ¥यापर भियोमा आफैं फिचर्ड छन्। उनीसँगै फिल्मका चलअचल दृश्य छन्। फिल्मको हिन्दी भर्सन असोज ६ गते वल्र्डवाइड रिलिज हुनेछ।
कामेश्वर चौरासिया, किरण श्रेष्ठ, सरिता गिरी, गौमाया गुरुङ, लक्ष्मी बर्देवा, शिशिर वाङ्देल, प्रकाश दाहाल, सुष्मा निरौलालगायतले अभिनय गरेको फिल्म सेभेन सिज फिल्मको व्यानरमा विनोद पौडेल र गुञ्जन गिरीले निर्माण गरेका छन् भने सुशान्त गौतमले निर्देशन गरेका छन्। मदन थापा क्रिएटिभ निर्देशक रहेको फिल्ममा मुकेश खनालको लेखन, मनोज श्रेष्ठको भिएफएक्स, सुप्रिम पराजुलीको रंग संयोजन, शरद महतोको डिओपी र मदन घिमिरेको सम्पादन रहेको छ। फिल्ममा रमेश चौलागाईं र हरि श्रेष्ठ सह–निर्माता, विशाल लामा, हरि मोक्तान, कृष्ण भट्टराई, नीराजन लुईंटेल र सन्देश श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता र जीवन शाक्य लाइन प्रोड्युसर रहेका छन्।
