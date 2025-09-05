मन पराइयो दयाहाङ र रिश्माको रिमै

आज शुक्रबार रिलिजमा आउने फिल्म रिमैको राजधानीमा प्रिमियर शो आयोजना गरिएको छ।
गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक झाँकीस्वरूप सोरठी नाच नाचेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा फिल्मका मुख्य अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री रिश्मा गुरुङ गुरुङ समुदायको भेषभूषामा प्रस्तुत भएका थिए।

फिल्मका अभिनेता तथा निर्देशक माओत्से गुरुङले रिमै निकै राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए। ‘निर्देशकले हाम्रो समुदायमाथि एउटा निकै राम्रो सिनेमा निर्माण गर्नुभएको छ। सबैले साथ दिनु जरुरी छ’ उनको भनाइ थियो। मुख्य अभिनेत्री रिश्मा गुरुङले पनि आफ्नो करिब ८ वर्षपछिको कमब्याकलाई लिएर उत्साहित रहेकाले फिल्म हेरिरहँदा रोचक लागेको बताइन्।

निर्देशक खिलबहादुर गुरुङ आफूले विगत ३ वर्ष यता रातदिन रिमैबाहेक अरू केही नसुनी काम गर्दाको परिणाम पाउ“दा खुसी लागेको बताए। फिल्म हेरिसकेपछि अभिनेता तथा निर्देशक विल्सनविक्रम राईले रिमै मन छुने फिल्म बनेको बताए।
फिल्ममा समावेश गीत छुटिसकेको रिमैको लिरिकल भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको छ। थानेश्वर गौतम र शारदा रसाइलीको स्वर रहेको गीतमा गायक गौतमकै संगीत र कवि श्रवण मुकारुङको शब्द रहेको छ। नारायण दंगालले एरेन्ज गरेको गीतको भिडियोमा फिल्मका मुख्य कलाकार दयाहाङ राई र रिश्मा गुरुङका विभिन्न दृश्य देख्न सकिन्छ। गीतले फिल्मप्रति दर्शकमाझ उत्साह थपेको छ।

गोरखा सिरानचोक एण्ड लिगलिगकोट फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुति र रोटेपिङ इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा टीका गुरुङ, जित यात्री गुरुङ र दुनबहादुर घलेद्वारा निर्मित फिल्ममा दयाहाङ राई, अर्पण थापा, रिश्मा गुरुङ, गौमाया गुरुङ, कविता आले मगर, माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, वीरमाया गुरुङ, वीरवल घले, डिवी गुरुङ, टेक गुरुङ, बालकलाकार असिम सुब्बा, प्रेस्टु गुरुङ, प्रश्ना राना मगरलगायतले अभिनय गरेका छन्।

वीरवल घले कार्यकारी निर्माता तथा बिनु गुरुङ, रोशन भट्टराई र राजेश घिमिरे सह–निर्माता रहेको फिल्ममा उपेन्द्र सुब्बाको पटकथा लेखन, संगीत दीपक शर्मा र थानेश्वर गौतम, छाया“कन शैलेन्द्रध्वज कार्की र सम्पादन मित्र डि गुरुङको रहेको छ। फिल्म खिलबहादुर गुरुङले निर्देशन गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com