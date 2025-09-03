ट्रेलरमा चिठ्ठी

माधवराज खरेलको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्म चिठ्ठीको ट्रेलर ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ।
कमेडी, हरर र सस्पेन्सको मिश्रणमा बनेको फिल्म यही शुक्रबार रिलिजमा आउदैछ।
एरा प्रोडक्सनको ब्यानरमा सञ्चारकर्मी कमला जोशीद्वारा निर्मित फिल्ममा खड्गबहादुर पुन ‘खबपु’, संजित भण्डारी, गोपाल ढकाल ‘छन्दे’, नवराज थापा, प्रबीण भुषाल, मुस्कान लामा, कञ्चन चालिसे, मोहन निरौला, शान्तिप्रिय, श्रीदेव भट्टराई, नम्रता खरेल, राजन थापा, रश्मी भट्ट, मुना निरौला, कविन्द्र त्रिपाठी, पुरुषोत्तम सानु, सोमा खत्री, प्रल्हाद खरेल, डेभिल सिंह राजपुत, समीर लामा, राजु कार्की, रज्जु गुरुङलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्।
