सिन्धुपाल्चोककी गंगा छैटौं नेपाल आइडल

सिन्धुपाल्चोककी २० वर्षीया गंगा सोनामले लोकप्रिय गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलको छैटौं सिजनको उपाधि जितेकी छन्।
राजधानीमा आइतबार राति सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा उनी अन्य चार प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै नेपाल आइडल ६ को विजेता घोषित भएकी हुन्। विजेता भएसँगै उनले नगद २५ लाख रुपियाँसहितको ट्रफी प्राप्त गरिन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनलाई विजयी ट्रफी हस्तान्तरण गरे। त्यस्तै फस्ट रनर्सअप बनेकी बबिता थापा मगरले नगद १० लाख रुपिया“ र सेकेन्ड रनर्सअप दर्शना गान्धारीले ५ लाख जितिन्। कार्यक्रममा चौथो स्थान हासिल गरेका अभिनय खाती र १ मृनल मानन्धरले जनही एक लाख रुपिया“ प्राप्त गरेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० बडहरेकी बासिन्दा गंगाले गाउँकै चण्डेश्वरी माविबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी छन्। बाल्यकालदेखि नै विद्यालयका सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएकी थिइन्। दाइ दीपेन्द्र सोनाम लामो समयदेखि गीत संगीतमा रहेको र परिवारमै सांगीतिक माहोल भएकाले पनि गंगा गायनमा आकर्षित थिइन्। उनले अडिसनमा देउडा गीत डोली चढाई लैजान्या हो सुवा गाएर निर्णायकको मन जितेकी थिइन्। त्यसपछि थिएटर राउन्डमा प्रस्तुत गरेको साँगुरी बारी नि होले दर्शक र निर्णायकलाई झनै प्रभावित बनायो। प्रतियोगिताका क्रममा उनका गीतका क्लिपहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बने। निर्णायक न्ह्यू बज्राचार्यले उनलाई चर्चित गायिका रचना रिमालसँग तुलना गर्दै उनको स्वरलाई अग्र्यानिक नेपाली स्वर भनेर समेत प्रशंसा गरेका थिए।

प्रतियोगितामा सहभागी हुनुअघि नै उनले अमृत भारतीको शब्द र रामकुमार नेपालीको संगीतमा तयार गीत बेलबटम गाइसकेकी थिइन्। उक्त गीतमा रामकुमार नेपाली र सञ्चिता नेपालीसँगै उनको स्वर पनि रहेको छ।
यसअघि बुद्ध लामा, रवी ओड, सज्जा चौलागाईं, भूपेन्द्र थापा मगर र करण परियार नेपाल आइडलका विजेता भएका छन्। प्रतियोगितामा न्ह्यू बज्राचार्य, कालीप्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी निर्णायक थिए भने कार्यक्रमको होस्ट आसिफ शाहले गरेका थिए।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com