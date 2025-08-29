इम्बोस्ड नम्बर जडानमा जबर्जस्ती नगर्न ५३ संस्थाको सरकारलाई अनुरोध

काठमाडौँ ।
सरकारले जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध ५३ वटा साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
संयुक्त बैठकपछि सार्वजनिक विज्ञप्तिमा अंग्रेजी अक्षर मात्र राखिएको नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णयलाई संविधान र नेपाली जनताको भावना विपरीत भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली अक्षर हटाउनु भाषामाथिको अपमान भएको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न चेतावनी समेत दिइएको छ ।
साहित्यिक पत्रकार सङ्घ, नेपाल बालसाहित्य समाज, नेपाल स्रष्टा समाज, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाले नेपाली अक्षरको सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले हालै मात्र सवारीसाधनमा जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने गरेको निर्णयका विषयमा त्रिपन्नओटा संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेसविज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उक्त संस्थाहरूको आज बसेको संयुक्त बैठकले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार रहेको छ-
ससम्मान नेपाली अक्षर प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
“नेपाली भाषाप्रेमी नागरिक, साहित्यिक/सांस्कृतिक सङ्घसंस्था र सरोकारवाला कसैसँग पनि कुनै प्रकारको छलफल, सरसल्लाह र परामर्श नगरीकन नेपाल सरकारले एकतर्फी निर्णय गरी अङ्ग्रेजी अक्षर मात्र लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न जबर्जस्ती गर्न लागेको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालभित्रैका सवारीसाधनहरूमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटबाट नेपाली अक्षरलाई अपमानपूर्वक हटाइनु नेपालको संविधान, सरकार आफैँले निर्णय गरी राजपत्रमा निकालेको सूचना र आम नेपाली जनताको मर्म र भावना विपरीत भएकाले तत्काल यो भाषाघाती निर्णय सच्याई नम्बर प्लेटमा ससम्मान नेपाली अक्षर प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छाैँ । यदि यो निर्णय नसच्चिए यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा पनि अत्यन्तै गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक सरकारलाई यही विज्ञप्तिमार्फत् अवगत गराउँदछाैँ ।
- राधेश्याम लेकाली, अध्यक्ष- साहित्यिक पत्रकार सङ्घ
- मोहन दुवाल, अध्यक्ष- नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ
- विजयराज आचार्य, अध्यक्ष- नेपाल बालसाहित्य समाज
- श्रीओम श्रेष्ठ “रोदन”, अध्यक्ष- नेपाल स्रष्टा समाज
- जलेश्वरी श्रेष्ठ, अध्यक्ष- गुन्जन
- पद्मावती सिंह, कोषाध्यक्ष- शंकर लामिछाने प्रतिष्ठान
- प्रतीक ढकाल, अध्यक्ष- पर्वतीय साहित्य समाज नेपाल
- प्रद्युम्न जोशी, सदस्य-सचिव -वासु शशी स्मृति परिषद
- तुलसीहरि कोइराला, अध्यक्ष- लघुकथा समाज नेपाल
- पवन आलोक, प्रधान सम्पादक – अभिव्यक्ति साहित्यिक द्वैमासिक
- गार्गी शर्मा, महासचिव – नेपाल साहित्य मन्दिर
- किशोर पहाडी, प्रधान सम्पादक- शब्दपथ
- रामकाजी कोने, अध्यक्ष – नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान
- मोमिला जोशी, अध्यक्ष -नेपाली कला साहित्य डटकम
- विमल भौकाजी, सम्पादक – शारदा मासिक
- मन्जिला अनिल, अध्यक्ष – सखी प्रतिष्ठान
- डा. सावित्री श्रेष्ठ, संरक्षक -सिद्धिश्वरमान अक्षलोक साहित्यिक केन्द्र
- मिथिला शर्मा, अध्यक्ष -चेतन कार्की स्मृति समाज
- शङ्कर भारती, अध्यक्ष -उपन्यास समाज नेपाल
- उमेश पाण्डे, अध्यक्ष – संसाक तथा इसंसाक.कम
- भवानी खतिवडा, महासचिव -नियात्रा समाज नेपाल
- रन्जना निरौला, अध्यक्ष -यशस्वी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
- रमेश खनाल, निर्देशक -अरुपण आर्ट ग्यालरी, नेपाल
- बुद्धिमान महर्जन, अध्यक्ष -लालित्य सिर्जना समाज
- शान्ति न्यौपाने रिसाल, अध्यक्ष – गोकर्णेश्वर कला साहित्य प्रतिष्ठान
- हरिमन्जुश्री, अध्यक्ष -शब्दयात्रा प्रकाशन
- जलेश्वरी श्रेष्ठ, अध्यक्ष -जलरिका साहित्य प्रतिष्ठान
- गीता कार्की, अध्यक्ष -नारी साहित्य प्रतिष्ठान
- सुभद्रा दाहाल, अध्यक्ष -पनौती साहित्य समाज
- हिरण्यकुमारी पाठक, सम्पादक -नारी स्वर द्वैमासिक
- विजयध्वज थापा, अध्यक्ष -लीलाध्वज थापा साहित्य प्रतिष्ठान
- छविरमण सिलवाल, अध्यक्ष -सुनकोशी वाङ्मय प्रतिष्ठान
- विश्वविमोहन श्रेष्ठ, अध्यक्ष -एपेक नेपाल
- कृष्ण प्रसाईं, अध्यक्ष -जरा फाउन्डेसन, नेपाल
- विनोद नेपाल, अध्यक्ष -भूगोल साहित्य समाज
- डा. शैलेन्दुप्रकाश नेपाल, अध्यक्ष -पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र
- सिर्जना दुवाल, सचिव -जनमत वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपाल
- रमेश दाहाल, कार्यकारी सम्पादक -अनेसास दर्पण
- धीरकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सम्पादक -शब्दाङ्कुर मासिक
- जयदेव भट्टराई, सम्पादक -आरब्ध द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिका
- डा. दामोदर पुडासैनी, अध्यक्ष -दामोदर पुडासैनी प्रतिभा पुरस्कार कोष
- विक्रमभक्त जोशी, संस्थापक अध्यक्ष -प्रभुभक्त – छोरी नानी वर्ष पुस्तक
- रामप्रसाद पन्त, अध्यक्ष -दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान
- लक्ष्मी उप्रेती, सम्पादक/ प्रकाशक -वनिता
- सुनिल अधिकारी, अध्यक्ष -हातेमालो साहित्य संगम
- निलान्जला भारद्वाज, अध्यक्ष -मुक्तालय नेपाल
- डा. बमबहादुर जिताली, अध्यक्ष -मन्जुश्री साहित्यिक समाज
- मदन नेपाल, अध्यक्ष -हामी र हाम्रो कृति समाज
- ममता मृदुल, अध्यक्ष -नारी स्रष्टा समाज
- भानुप्रकाश जोशी, उपाध्यक्ष -ललित साहित्य समाज
- मीनदेवी कार्की, अध्यक्ष -सङ्गीत देवालय
- डा. विष्णुकुमार खत्री, महासचिव -नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठान
- अनुपमा रेग्मी, सचिव -चारुशीला वाङ्मय प्रतिष्ठान”
