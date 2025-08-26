मेटलाइफले नयाँ ३ स्थान पर्सा, कावासोती र दमौलीमा गर्यो बीमा पहुँच विस्तार

काठमाडौँ ।
मेटलाइफले गत हप्तामा पर्सा, कावासोती र दमौलीमा तीन नयाँ एजेन्सी अफिस उद्घाटन गरेको छ । जसले हजारौँ घरपरिवारलाई विश्वासिलो वित्तीय परामर्श र बीमा सेवामा अझ सजिलो पहुँच उपलब्ध गराउने कम्पनीको विश्वास छ ।
जीवन बीमा वित्तीय सुरक्षाका लागि झन् आवश्यक बन्दै गएको बेला मेटलाइफ नेपालले परिवार र व्यवसायलाई थप सुरक्षा सहज बनाउन सार्थक कदम चालिरहेको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्दैै मेटलाइफले अझ धेरै परिवारलाई सुरक्षित भविष्यको योजना बनाउन, प्रियजनलाई सुरक्षित राख्न र जीवनका अनिश्चितताविरुद्ध वित्तीय प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।
नयाँ अफिसले बीमा सेवा मात्र प्रदान गर्ने छैनन्, यसले स्थानीय रोजगारका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ र वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रमा अर्थपूर्ण करियर बनाउन मानिसलाई सक्षम पार्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
यस अवसरमा मेटलाइफ नेपालका जनरल म्यानेजर निर्मल काजी श्रेष्ठले भने, ‘पर्सा, कावासोती र दमौलीमा हाम्रो ढोका खोल्नु केवल सञ्जाल विस्तार मात्र होइन, यो बीमा सुरक्षालाई मानिसको दैनिक जीवनमा नजिक ल्याउने हाम्रो संकल्प हो । यहाँ उपस्थित रहँदा हामी मानिसले वित्तीय सुरक्षा पाउन टाढा यात्रा गर्न वा लामो समय पर्खिनु नपरोस् र उहाँहरुले अब मनको शान्ति र दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ ।’
प्रतिक्रिया