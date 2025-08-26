२३ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिने

काठमाडौँ ।

गृह मन्त्रालयले देशभर २३ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन, जनसंख्या र भौगोलिक पहुँचको आधारमा यी कार्यालय थप गर्न लागिएको हो।

२०७८ पुस ५ गते सचिवस्तरको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलको सिफारिसमा यी कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कागजात अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय यी स्थानमा थपिने छन्-

१.    इलाका प्रशासन कार्यालय, सिरिजंगा, ताप्लेजुङ्ग
२.    इलाका प्रशासन कार्यालय, हलेसी, खोटाङ्ग
३.    इलाका प्रशासन कार्यालय, घोराखोरी, ओखलढुंगा
४.    इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखिपुर, सिरहा
५.    इलाका प्रशासन कार्यालय, धनुषाधाम, धनुषा

६.    इलाका प्रशासन कार्यालय, वलरा, सर्लाही
७.    इलाका प्रशासन कार्यालय, पोखरिया, पर्सा
८.    इलाका प्रशासन कार्यालय, दुधौली, सिन्धुली
९.    इलाका प्रशासन कार्यालय, टोखा, काठमाण्डौ
१०.     इलाका प्रशासन कार्यालय, धो, डोल्पा
११.    इलाका प्रशासन कार्यालय, खत्याड, मुगु

१२.    इलाका प्रशासन कार्यालय, रास्कोट, कालिकोट
१३.    इलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्टी, वाजुरा
१४.    इलाका प्रशासन कार्यालय, देउरा, बझाङ्ग
१५.    इलाका प्रशासन कार्यालय, साफेबगर, अछाम
१६.    इलाका प्रशासन कार्यालय, विपिनगर, डोटी

१७.    इलाका प्रशासन कार्यालय, गोकुलेश्वर, दार्चुला
१८.    इलाका प्रशासन कार्यालय, मेलौली, बैतडी
१९.    इलाका प्रशासन कार्यालय, हेदङ्गवा, संखुवासभा
२०.    इलाका प्रशासन कार्यालय, गैडहवा, रुपन्देही
२१.    इलाका प्रशासन कार्यालय, भिमाद, तनहुँ
२२.    इलाका प्रशासन कार्यालय, सितगंगा, अर्घाखाची
२३.    इलाका प्रशासन कार्यालय, खैरहनी, चितवन

