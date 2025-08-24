रौतहटमा सुटकेसभित्र महिलाको शव भेटियो, पहिचान खुल्न बाँकी

सञ्जय कार्की
८ भाद्र २०८२, आईतवार ०८:१३
6.58k
Shares

रौतहट। 

रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नम्बर ९ गौर – सिर्सिया सडक खण्ड अन्तर्गत मुडवला जाने बाटोको मोडमा सुटकेसभित्र एक महिलाको सब भेटिएको छ। गए राती छाडिएको वेवारिशे सुटकेसबाट एक महिलाको शव भेटिएको छ। 

सुटकेस भित्र भेटिएको महिलाको अहिलेसम्म कुनै पहिचान नभइसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।

 प्रहरीका अनुसार रसिले  बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको सो सुटकेस खोलेपछि भित्र महिलाको शव रहेको देखिएको छ। महिलाको हत्या गरी सुटकेसमा हालिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

