गोरखा ब्रुअरीलाई ‘व्यावसायिक सुरक्षा पुरस्कारबाट सम्मान’

काठमाडौँ
गोरखा ब्रुअरी प्रालिले कार्यस्थल सुरक्षा र कर्मचारी कल्याणप्रति देखाएको उत्कृष्ट प्रतिबद्धताका लागि नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यावसायिक सुरक्षा विभागबाट ‘प्रान्त नं. ४ व्यावसायिक सुरक्षा पुरस्कार’ प्राप्त गरेको छ ।
यो सम्मान सम्माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रदान भएको हो । पुरस्कारमार्फत गोरखा ब्रुअरीले आफ्ना उत्पादन र सञ्चालन प्रक्रियामा उच्चतम स्तरको सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्न गरेको निरन्तर प्रयासलाई मान्यता दिइएको हो ।
गोरखा ब्रुअरीका पीपल एण्ड कल्चर निर्देशक दिपेश मान श्रेष्ठले भन्नुभयो “सुरक्षा हाम्रो पहिलो र सधैं प्राथमिकता हुनेछ । यो सम्मानले हाम्रो सम्पूर्ण टिमको निरन्तर परिश्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसले सुरक्षित, स्वस्थ र उत्पादक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्छ । हाम्रो शून्य–दुर्घटना संस्कृतिको लक्ष्य मात्र होइन, यो हाम्रो दैनिक कार्यशैली हो ।”
यो सम्मानले कम्पनीले विगत देखि प्राथमिकतामा राख्दै आएको सुरक्षा संस्कृति, नियमित तालिम, निवारक उपायहरू, र राष्ट्रिय श्रम सुरक्षा नियमावली प्रति गरिएको दृढ पालना उजागर गर्छ । यसले नेपालकै ब्रुअरी उद्योगका लागि नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
