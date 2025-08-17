नेपालमा पहिलो पटक विश्व एक कार्टिङ प्रतियोगिता आयोजना हुने

काठमाडौँ
द वन्डरल्यान्ड खेल क्षेत्रले नेपालमा पहिलो पटक “विश्व एक कार्टिङ प्रतियोगिता“ – डब्लु १ कराते च्याम्पिएनसिप) सञ्चालन गर्न लागेको छ । यो प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नापदण्ड अनुसार आयोजना हुनेछ ।
प्रतियोगिता २०८२ साल असार १३ देखि १५ गते (२०२५ अगस्ट २९–३१) सम्म तीन दिने कार्यक्रममा सम्पन्न हुनेछ । यसले देशभरिका युवाहरूलाई मोटरचालन खेलतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वन्डरल्यान्डले यसअघि मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता र सङ्गीत कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ । यसपटक उनिहरूले मोटरस्पोर्ट क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने योजना बनाएका छन् ।
प्रतियोगिताका लागि नाम दर्ता सुरु भइसकेको छ । आयोजकहरूले यसले नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गर्ने बताएका छन् ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, यस प्रकारको आयोजनाले नेपालमा मोटरस्पोर्टको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । यो नेपाली खेल जगतको लागि नयाँ उपलब्धि हो ।
प्रतिक्रिया