लीपमोटर बी १० चीनबाट नेपाल आउँदैः छिट्टै डेलिभरी सुरु हुने

काठमाडौँ
नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक विक्रेता सांग्रिला मोटर्सले लामो समयदेखि प्रतिक्षित लीपमोटर बी १० औपचारिक रूपमा चीनबाट नेपालका लागि प्रस्थान गरिसकेको र डेलिभरी छिट्टै सुरु हुने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो २०२५ मा भारी मात्रामा सकारात्मक प्रतिक्रिया र अग्रिम बुकिङ प्राप्त भएपछि, लीपमोटर बी १० अब ती अर्डर पूरा गर्न र नेपाली सडकमा नवीनतम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ल्याउन तम्तयार छ ।

लीपमोटर बी १० मा १६० किलोवाट पावरफुल रियर–व्हील ड्राइभ मोटर र ६७.१ किलोवाट ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटक चार्जमा ६०० किमी र ४६० किमीसम्मको प्रभावकारी रेञ्ज प्रदान गर्छ । आरामदायी र व्यावहारिक दुवै उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको यो मोडेलले १८० मिमी ग्राउन्ड क्लियरेंस, १४.६ इन्च २.५के एचडि टचस्क्रिन, ३६०–डिग्री क्यामेरा रेकर्डिङ सुविधा सहित, प्रीमियम लेदरटे सिट्स (हिटिङ र भेन्टिलेसनसहित) र आफ्नो सेग्मेन्टकै सबैभन्दा ठूलो प्यानोरामिक रूफ जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्छ ।

बी १० ले अत्याधुनिक विद्युतीय सवारी साधन प्रविधिलाई प्रिमियम आरामसँग संयोजन गर्ने कुरामा लीपमोटरको ध्यान प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले गर्दा यो नेपाली ईभी प्रेमीहरूका लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हो ।

अवसरमा, सांग्रिला मोटर्सका निर्देशक हेमन्त गोल्छाले भने, ‘हामीलाई यो जानकारी दिन पाउँदा खुशी लागेको छ कि लीपमोटर बी १० ले चीनबाट नेपालतर्फ आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ। यसको असाधारण रेञ्ज, उन्नत सुविधा र प्रिमियम डिजाइनसहित, हामी विश्वास गर्छौं कि बी १० ले नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडी जगतमा नयाँ मापदण्ड सेट गर्नेछ । डेलिभरी छिट्टै सुरु हुनेछ र हामी विश्वस्त छौं कि यसले हाम्रा ग्राहकको ड्राईभिङ अनुभव पुनःपरिभाषित गर्नेछ ।’

गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको सांग्रिला मोटर्सले सधैं नवीनतम, वातावरणमैत्री मोबिलिटी समाधान ल्याउने आफ्नो उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । पुजो, सिट्रन र लिपमोटर जस्ता ब्रान्ड समेटेको यस कम्पनीले स्मार्ट र वातावरणमैत्री गाडीको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ ।

