फोनिजको वार्षिकोत्सव, १२ जना पत्रकारलाई सम्मान

काठमाडौं ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले आफ्नो २६ औं स्थापना दिवस भव्यरुपले मनाएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्रमको उदघाटन गर्नुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले पत्रकारको काम सत्यको उजागर गर्ने रहेकाले समाज, देश र जनताको पक्षमा कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । फोनिजको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै सम्मानित तथा पुरस्कृत सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कानुनी राज्यमा कसैको आवाज दबाउन नमिल्ने बताउनुभयो । आदिबासी जनजाति पत्रकारहरु मुलुकको आवाज भएको बताउँदै उहाँले पत्रकारलाई अंकुश लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले पत्रकारलाई बोल्न र लेख्ने अधिकार सधैं सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । आदिबासीले आफ्नो भूमि सुरक्षा गर्न नसकिरहेका बेला पत्रकारले त्यसमा सचेतनाको काम गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेत्री भगवती चौधरीले सत्यतथ्यलाई ध्यान दिएर कलम चलाउनु पर्ने बताउनुभयो । मुलुक र जनतालाई बाटो देखाउने जिम्मेवारी पत्रकारले गरिरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले बागमती प्रदेशमा करिब ३५ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेकाले सोहीअनुसार अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
फोनिजका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङले राज्यमा समावेशीता ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ फोनिज स्थापना भएको बताउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पत्रकारले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा छलफल अघि बढिरहेको भन्नुहुँदै यसप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा फोनिजले झक्झकाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पत्रकार महासङ्घ पनि यस विषयमा सचेत रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
फोनिजका संघीय अध्यक्ष लक्की चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा फोनिजका सल्लाहकार डण्ड गुरुङ, निवर्तमान अध्यक्ष गजुरधन राई, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष निमी शेर्पा, नेपाल प्रेस युनियनका सचिव लाल मोक्तान, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा, प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घर्ती मगर, फोनिजकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरु राना मगर, एआइपीपीका प्रतिनिधि जगत बराम, डिजिएम संस्थाकी साधना लिम्बू, फोनिज बागमती प्रदेशका अध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ लगायतले धारणा राख्नुभयो ।
१२ पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कार
फोनिजले स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार मातृभाषा पत्रिकासहित १२ जना पत्रकारलाई सम्मान पुरस्कार प्रदान गरेको छ । फोनिज पत्रकारिता सम्मान २०८२ बाट गजुरधन राई, अमरध्वज लामा र राजवंशी भाषाका त्रैमासिक पत्रिका कोचिला सामान सम्मानित हुनुभयो । सम्मानको राशी नगद ३१ हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
त्यस्तै, फोनिज पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार सविन प्रियसन, मुनेस रायो मगर, बन्दना दनुवार पुरस्कृत हुनुभयो । नगद २५ हजार र प्रमाणपत्रले उहाँहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकामा रहेर पत्रकारिता गरिरहनुभएकी पत्रकार मच्छे गुरुङलाई फोनिज प्रवास अवार्ड २०८२ ले सम्मानित गरिएको छ ।
सोहीअनुसार फोनिज मलेसिया पुरस्कारबाट सपना थामी र ज्ञानेन्द्र तामाङ पुरस्कृत हुनुभयो । नगद १० हजार सहित सम्मानपत्रले उहाँहरु पुरस्कृत हुनुभयो । त्यस्तै, फोनिज युके पत्रकारिता पुरस्कार २०८२ बाट आश गुरुङ र डोल्मा शेर्पा र फोनिज बागमती प्रदेश समितिबाट स्थापना गरिएको फोनिज पुरस्कार २०८२ बाट पूर्णबहादुर मगर पुरस्कृत हुनुभयो ।
मन्त्रीद्वय गुरुङ र चौधरीले सम्मानित र पुरस्कृत पत्रकार सम्मान र पुरस्कार वितरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा थारु, तामाङ, मगर, नेवा र शेर्पा समुदायको नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया