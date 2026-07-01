न्यायको बाटो बन्द?न अख्तियार, न अदालतको बाटो

काठमाडौ । 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि विभागीय महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगका प्रमुखसहित आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता र परराष्ट्र सचिवलाई कार्यालयमै रोक्दै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ।

यस घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ। यसैबीच सार्वजनिक नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा महान्यायाधिवक्ताको योग्यतासम्बन्धी विषयलाई पनि जोडेर सरकार, न्यायालय र संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्धबारे बहस चर्किएको छ।

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