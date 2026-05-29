खेलकुदमा ४ अर्ब ३ करोडको बजेट, पाँच वर्षभित्र आधुनिक रङ्गशालाहरू निर्माण गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले देशको खेलकुद क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ एक बृहत् र महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास योजना सार्वजनिक गरेको छ। आगामी बजेटमार्फत खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले देशका प्रमुख आठ सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आधुनिक क्रिकेट रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो। आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने यी रङ्गशालाहरूले नेपाली क्रिकेटको व्यावसायिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न ठूलो सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

क्रिकेटसँगै लोकप्रिय खेल फुटबलको स्तरोन्नतिका लागि पनि सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका १० वटा फुटबल रङ्गशालाहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र आधुनिक फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिनेछ, जसले गर्दा रात्रिकालीन खेलहरू समेत सहजै आयोजना गर्न सकिनेछ। दर्शकहरूको आरामदायी उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्तरोन्नति गरिने प्रत्येक फुटबल रङ्गशालाको दर्शक क्षमता कम्तीमा ८ हजार पुर्‍याइने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यसैगरी, इन्डोर खेलकुदका लागि सरकारले देशका सात प्रमुख सहरहरूमा अत्याधुनिक मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा यी इन्डोर स्टेडियमहरू निर्माण गरिनेछन्, जसको क्षमता कम्तीमा २ हजार दर्शक अट्ने हुनेछ। खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलाडीहरूका लागि विश्वस्तरीय वातावरण तयार पार्ने यो योजनासँगै नेपाल अब खेलकुदको एक नयाँ र आधुनिक युगतर्फ प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

