‘पिर्के सलामी’ नलिने गृहमन्त्री गुरुङको निर्णय

काठमाडौँ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा ‘पिर्के सलामी’ नलिने निर्णय गरेका छन्। आइतबार नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेर उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी लक्ष्मण बरालले स्वागत गरेको उक्त कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले परम्परागत र तामझामपूर्ण सलामीको सट्टा सामान्य र मर्यादित कार्यशैली अपनाउने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी राना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी युवराज खड्का र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंह लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गृहमन्त्रीको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र सादगीको रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com