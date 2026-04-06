कालिञ्चोकमा हिमपात

चिरञ्जीवी मास्के
२३ चैत्र २०८२, सोमबार १८:२२
दोलखा। 

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिञ्चोक क्षेत्रमा चैत्रको तेस्रो साता सोमवार हिमपात भएको छ । दिउँसो ३ः४५ बाट झन्डै दुई घण्टा हिमपात भएको कालिञ्चोक कुरीमा रहेको होटल सुनपातीका विमल ओझाले बताए ।

हिमपातपछि कालिञ्चोक पुगेका पर्यटकहरु हिउँसंग रमाईरहेको ओझाले बताएका छन् । तीन हजार आठ सय ४२ मिटर उँचाईमा रहेको कालिञ्चोकमा यो बर्ष पाँच पटक भन्दा बढी हिमपात भईसकेको छ । कालिञ्चोक क्षेत्रमा यो बर्ष पहिलो पटक माघ १५ गते हिमपात भएको थियो । 

केही समयदेखि कालिञ्चोकमा बर्षमा २÷४ पटकमात्र हिमपात हुने गरेकोमा यो बर्ष भने पाँच पटक भन्दा बढी हिमपात भई सकेको छ । प्रत्येक पटक थोरै समयमात्र हिमपात भएकोले धेरै दिनसम्म हिउँ नरहने होटल सुनपातीका सञ्चालक हरि ओली बताउँछन् ।

कालिञ्चोकमा हिमपात भएको खबर पछि नेपालको बिभिन्न ठाँउ र भारतबाट समेत पर्यटकले चासो दिन थालेको ओलीले बताए।

