चैत्र २२ गते आइतबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ हुँदा धन लाभ, सफलता होला । बेलुकीपख भने अस्वस्थता नहोला भन्न सकिन्न ।

वृष : तपाईंका लागि समय शुभ छ । पैसा प्राप्ति, विजय, सम्मान, समस्या समाधान हुन सक्छ ।

मिथुन : शुरुमा कार्य असफल भए पनि बेलुकीपख भने लाभ एवं सफलता मिल्ने सम्भावना छ ।

कर्कट : दिन शुभदायक नहुँदा अपच, दिनचर्या अस्तव्यस्त, शोकसन्ताप नहोला भन्न सकिन्न ।

सिंह : लाभ, सम्मानको सम्भावना छ । बेलुका भने अलि कष्ट आइपर्न सक्छ, सजग रहनु बेस ।

कन्या : पूर्वाह्न धन नाश, दुःख–कष्ट हुन सक्छ । तर बेलुका आर्थिक लाभ, सफलता होला ।

तुला : उपहार, मिष्ठान्न भोजनको सम्भावना छ । बेलुकीपख भने खर्च, आँखामा समस्या हुन सक्छ ।

वृश्चिक : शुरुमा अस्वस्थता, विवाद हुन सक्छ तर बेलुकीपख लाभ, सफलता प्राप्ति हुने सम्भावना छ ।

धनु : मिष्ठान्न भोजन, द्रव्य प्राप्तिको सम्भावना छ । बेलुका भने नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

मकर : समय उत्तम फलदायक छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, पैसा प्राप्ति, परिवार–सुख होला ।

कुम्भ : राज्यबाट त्रास, असफलताको सम्भावना भए पनि बेलुकीपख भने सुख–सन्तोष होला ।

मीन : तपाईंका लागि समय त्यति अनुकूल देखिँदैन । रोगको भय, कार्य बाधा, चिन्ता हुन सक्छ ।

