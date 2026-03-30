प्रधानमन्त्री साहले कोशी प्रदेशका सांसदहरुसँग गरे क्षेत्रगत समस्याबारे छलफल

काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या, सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयमा कोशी प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रदेशमा रहेका तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्री शाहले सोमवार सिंहदरबारमा सबै दलका सांसदहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रदेशको समग्र तथा निर्वाचन क्षेत्रगत समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराइएको बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल समाधान गर्न सकिने तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्याबारे सांसदहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलमा सांसदहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या र समाधानका सम्भावित उपायबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको सांसद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समग्रतामा कोशी प्रदेशका सामूहिक समस्या, र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका आ-आफ्ना समस्याहरुको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइयो । र उहाँले हामीलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र समाधान गर्न सकिने समस्याहरु के के हुन् ? र समस्याक समाधानको बाटो के छ ? भन्ने सन्भर्दमा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर सबै माननीयज्यूले आआफ्नो धारणा राख्ने काम भयो । उहाँले बजेटको सिमितताको कारण प्राथमिकताको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने विचार राख्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले सिमित बजेटका कारण प्राथमिकताको आधारमा समस्या समाधान अघि बढ्ने बताएको उनको भनाइ छ । रास्वपाकै सांसद इन्दिरा रानामगरले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रुपमा निर्वाचन क्षेत्रका तत्कालिन समस्याको बारेमा ब्रिफिङ लिनुभएको जानकारी गराइन् । उनले आफूले झापा–२ मा रहेको पुल निर्माण, सिंचाई तथा तटबन्ध लगायतका विकास निर्माणको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘पुलको समस्याको कारण विद्यार्थीले भोग्नुपरेको समस्याबारे राखेँ । अहिले कृषिमा सिंचाई लगायतको ठूलो समास्या झापामा रहेको छ । यही जानकारी गराए ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले स्रोतको सिमिततालाई मध्यनजर गर्दै समाधानउन्मुख हुने बताएको बताइन् ।
प्रतिक्रिया