खाडी क्षेत्रमा तनाव: बहराइन, यूएई र कुवेतले गरे नयाँ मिसाइल तथा ड्रोन हमलाको चेतावनी जारी

काठमाडौँ।
मध्यपूर्वमा जारी तनावपूर्ण अवस्थाबीच खाडीका विभिन्न देशहरूले क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणको जोखिमबारे चेतावनी दिएका छन्।
बहराइनको गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत अलार्म साइरन सक्रिय गरिएको जानकारी दिँदै नागरिकहरूलाई शान्त रहन र नजिकको सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। साथै, आधिकारिक स्रोतबाट आउने सूचना मात्र विश्वास गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
उता, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को रक्षा मन्त्रालयले देशको वायु रक्षा प्रणालीले इरानबाट सम्भावित क्षेप्यास्त्र र ड्रोन खतराको सामना गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सुनिएका ठूलो आवाजहरू वायु रक्षा प्रणालीद्वारा गरिएका अवरोधका कारण हुन्।
त्यसैगरी, कुवेतको सेनाले पनि देशको हवाई रक्षा प्रणाली हाल सक्रिय अवस्थामा रहेको र शत्रुपक्षबाट आएका मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणलाई निष्क्रिय पार्ने काम भइरहेको जनाएको छ। सेनाका अनुसार, सुनिएका विस्फोटका आवाजहरू पनि यही प्रतिकारात्मक कारबाहीका कारण भएका हुन्।
कुवेती सेनाले नागरिकहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका सुरक्षा निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
–बीबीसी
