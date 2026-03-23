आज यी प्रदेशमा चट्यांगसहित वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ।
हाल नेपालमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ।
साेमबार बिहान कोशी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको हाे । साथै बाँकी भू-भागमा भने आंशिक बादल लागेको छ । कोशी प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम सम्मको वर्षा-हिमपात भईरहेको माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे हाे ।
त्यस्तै, सोमबार दिउँसो भने देशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। साथै तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्ने भएकाे हाे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाँकी पहाडी-हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ।
त्यस्तै, साेमबार राति भने देशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने भएकाे हाे । साथै तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्ने भएकाे छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेश र बाँकी हिमाली-पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन-चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ।
