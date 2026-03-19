शुक्रबार नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, उपसभापति शर्माको नेतृत्व

काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठकको अध्यक्षता उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गर्नेछन्।
बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाले राजीनामा दिएको विषयमा जानकारी दिइनेछ। त्यसैगरी, पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको प्रारम्भिक विवरण पनि प्रस्तुत गरिनेछ।
केन्द्रीय कार्यालयले सबै क्षेत्रलाई परिपत्रमार्फत निर्वाचनको परिणाम र पराजय वा सफलता हुनुको कारण खुलाएर रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसले पार्टीभित्र रणनीति सुधार र भविष्यका लागि योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
