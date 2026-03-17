अवसर त्यागेर उदाहरणीय बनिन् मन्दिरा

हेटौंडा ।
राजनीति वृत्तमा पदप्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला मकवानपुरकी मन्दिरा मुक्तानले भने प्राप्त अवसर त्यागेर फरक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ आदिवासी महिला क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा नाम समावेश भएकी मुक्तानले सांसद नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँको नाम आदिवासी महिला क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा रहे पनि आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको भन्दै आफूले अवसर त्यागेको उहाँले बताउनुभयो । सोमवार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी मुक्तानले भौगोलिक समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै आफूले पाएको अवसर छाड्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्वलाई समेत समेट्नु आवश्यक देखिएकाले समानुपातिक सांसद नबन्ने निर्णय लिइएको हो । आफूले पैसा लिएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्ने आरोपसमेत आएको उल्लेख गर्दै मुक्तानले त्यो आरोप निराधार भएको बताउनुभयो । पार्टीको हित र समावेशी प्रतिनिधित्वको भावनाअनुसार स्वैच्छिक रूपमा नाम फिर्ता लिएको उहाँको भनाइ छ ।
तीन महिना अवधिमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको श्रम संस्कृति पार्टीले सबै भूगोल र समुदायलाई समेट्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको उहाँको भनाइ छ । पार्टीको दबाबभन्दा पनि आफ्नै इच्छाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उहाँले दोहो¥याउनुभयो । मुक्तानको स्थानमा मधेस प्रदेशको धनुषाबाट मधेसी क्लस्टरअन्तर्गत रुविकुमारी ठाकुरलाई समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस गरिएको छ । आफू प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नसक्ने क्षमता भएको बताउँदै मुक्तानले आगामी प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
हेटौंडा–१९ की मुक्तान विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यसअघि उनले करिब आठ वर्ष नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसन पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । मकवानपुर जिल्लामा श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर–१ बाट १ हजार ६ सय २४ र क्षेत्र नम्बर–२ बाट १ हजार ४ सय ६७ मत प्राप्त गरेको छ ।
